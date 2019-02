Suicide Squad: Will Smith abbandona il sequel!

Il sequel di Suicide Squad avrebbe perso una delle sue star. Will Smith avrebbe deciso di abbandonare il franchise prima dell'inizio delle riprese di Suicide Squad 2.

Il ritorno di Will Smith nel ruolo di Deadshot finora non era stato ufficializzato, ma in molti speravano di rivederlo nei panni di uno dei personaggi più riusciti di Suicide Squad. A quanto pare questo non accadrà. I motivi risiederebbero nello schedule troppo fitto di impegni di Will Smith, ma non ci sarebbe rottura con Warner bros., la decisione di non tornare in Suicide Squad 2 sarebbe stata presa in termini amichevoli.

Al momento Suicide Squad 2 è in fase di sviluppo. James Gunn, ingaggiato per scrivere e dirigere il sequel, spera di iniziare le riprese in autunno. Secondo un report di The Wrap, "Warner Bros. darà il via alle riprese del sequel di Suicide Squad a settembre ad Atlanta."

Un altro grande quesito riguarda il possibile ritorno di Jared Leto nei panni del Joker visto che a quanto pare Warner sarebbe intenzionata a cancellare i progetti che coinvolgono l'attore nei panni del Principe del Male. Incerta, per adesso, anche la presenza di Margot Robbie nel ruolo di Harley Quinn. restiamo in attesa di capire come il evolverà il casting di Suicide Squad 2, la cui uscita nei cinema è fissata per il 6 agosto 2021.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!