Jared Leto non sarà più Joker: Warner cancella i suoi film dall'universo DC?

I fan dovranno mettersi il cuore in pace ma pare proprio che Jared Leto non sarà più Joker all'interno del DC Extended Universe della Warner Bros. Fuori dai giochi dallo stand-alone di Todd Phillps, dove la parte gli è stata 'soffiata' da Joaquin Phoenix, ha anche pochissime possibilità che venga coinvolto in seguito. Basti pensare che anche nel reboot su Suicide Squad di James Gunn non sono previsti né il suo personaggio, né quello di Harley Quinn, ovvero Margot Robbie.

Forbes, che ha rilanciato la notizia, spiega che il Joker con Jared Leto sia stato cancellato proprio per far spazio all'esordio di Joaquin Phoenix nel ruolo dell'iconica nemesi di Batman, così come è stata archiviata pure la sceneggiatura di Glenn Ficarra e John Requa che avrebbe messo al centro della storia una comedy romantica molto sui generis tra il clown diabolico e Harley Quinn. Quest'ultima avrà, almeno, la consolazione di apparire in Birds of Prey dove, peraltro, gli ultimi dettagli fanno intuire che anche in questo film Joker sia stato estromesso dalla vita dell'ex psichiatra.

Difficile capire la politica e la logica creativa della Warner e della DC in questo momento. L'impressione è quella di voler blindare alcuni progetti come Aquaman e Wonder Woman, gli unici che abbiano avuto un riscontro più che positivo al botteghino. Il resto rimane invece piuttosto fumoso. C'è da rimarcare un fattore da non sottovalutare per capire lo scenario generale: a breve Jared Leto interpreterà Morbius il Vampiro Vivente per Sony e Marvel. Non è improbabile che questa scelta abbia influito nella decisione di cancellare tutti i lavori dell'attore in quanto interessato ora a interpretare un personaggio della casa 'rivale'.