Suicide Squad stasera su Italia 1: trama e cast del film con Margot Robbie e Will Smith

Stasera in prima serata su Italia 1 va in onda Suicide Squad: trama, cast e recensione del film con Margot Robbie e Will Smith

Stasera 22 maggio, in prima serata, Italia 1 manda in onda Suicide Squad. Il film, prodotto dagli Stati Uniti, nel 2016, è stato diretto da David Ayer che ha scritto anche la sceneggiatura su un soggetto basato sui Personaggi di DC Comics. Trama, cast, recensione, curiosità e trailer del lungometraggio.

Suicide Squad: una foto del cast

Suicide Squad: Trama

L'Agente dell'FBI Amanda Waller mette insieme un team di criminali composto da Deadshot, Boomerang, Harley Quinn e il Joker. Molti di loro sono detenuti nella prigione di Arkham. Al team di criminali viene affidata una missione per prevenire la vendita di un'arma biologica che rischia di finire nelle mani di Lex Luthor.

Suicide Squad: Joel Kinnaman nel nuovo trailer del film

Suicide Squad: Curiosità

Suicide Squad è stato distribuito in Italia il 13 agosto 2016, anche in 3D e IMAX 3D grazie a Warner Bros. Pictures. Negli Stati Uniti il film è stato classificato "PG-13", ovvero vietato ai minori di 13 anni non accompagnati.

La pellicola ha vinto il premio Oscar come miglior trucco a Alessandro Bertolazzi, Giorgio Gregorini e Christopher Nelson.

Suicide Squad: la pazza Harley Quinn nel nuovo trailer del film

Il film è basato sul gruppo di supercriminali della DC Comics chiamato Suicide Squad. I personaggi del film sono stati tratti dai fumetti e adattati per lo schermo.

Un sequel e uno spin-off: Il successo del film ha portato alla realizzazione di un sequel intitolato The Suicide Squad - Missione Suicida diretto da James Gunn, distribuito nel 2021. Inoltre, Margot Robbie ha ripreso il ruolo di Harley Quinn in uno spin-off chiamato Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn) nel 2020.

Suicide Squad: Jared Leto e Margot Robbie in una foto del film

Il trailer del film è disponibile grazie alla clip caricata su Mediaset Infinity, qui invece trovate la nostra recensione di Suicide Squad.

Margot Robbie in Suicide Squad

Suicide Squad: Interpreti e personaggi