Suicide Squad, la risposta di James Gunn alla campagna #ReleaseTheAyerCut

James Gunn garantisce ai fan che è in ascolto delle loro richieste, tra cui l'uscita della Ayer Cut di Suicide Squad e il salvataggio di Legends of Tomorrow.

Dall'alto della sua nuova posizione di co-ceo di DC Studios, James Gunn potrebbe ascoltare con maggior attenzione le richieste dei fan, partendo proprio dalla campagna per distribuire la versione di Suicide Squad del regista David Ayer, la famigerata Ayer Cut.

Il regista dei Guardiani della Galassia e del reboot di Suicide Squad ha risposto a molti tweet dei fan riguardanti due campagne: una riguarda il salvataggio della serie Legends of Tomorrow, recentemente cancellata, e un'altra che richiede da tempo l'uscita del montaggio di David Ayer di Suicide Squad del 2016. Sebbene l'attenzione di Gunn sia rivolta al futuro, apprezza il fatto che la maggior parte delle campagne siano state rispettose e si generino dall'entusiasmo del pubblico di appassionati.

"Ho aperto Twitter alla fine di un lungo weekend creativo per vedere i numerosi tweet su #SaveLegendsofTomorrow e #ReleaseTheAyerCut e il supporto dei fan per altri progetti DC nel corso degli anni. La maggior parte di queste richieste erano entusiaste e rispettose", ha affermato Gunn su Twitter. "In qualità di nuovi CEO di DC Studios, Peter Safran e io riteniamo che sia importante ascoltare le richieste dei fan, vogliamo farvi sapere che ascoltiamo i vostri diversi desideri per i percorsi da seguire per la DC. Sebbene la nostra capacità di interagire su Twitter sia stata ridotta a causa del carico di lavoro delle nostre nuove posizioni, stiamo ascoltando e siamo aperti a tutto mentre intraprendiamo questo viaggio e continueremo a farlo per i prossimi anni".

Gunn ha proseguito affermando che "l'obiettivo iniziale è far sì la storia prosegua, siamo focalizzati sulll'ideazione del nuovo DCU perché vogliamo raccontare la storia più grande mai mostrata in più film, programmi televisivi e progetti animati" prima di invitare tutti i fan della DC ad attraverso il multiverso - e anche tutti gli altri universi in questa nuova dimensione. Gunn ha chiuso il suo messaggio ai fan dicendo che non vede l'ora di rivelare di più.