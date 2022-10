Joker 2: Folie à Deux rimarrà fuori dal DC Cinematic Universe di James Gunn

Ancora non sappiamo quale direzione intraprenderà il DC Universe sotto il controllo di James Gunn e Peter Safran, ma quel che è certo è che Joker 2: Folie à Deux non ne farà parte. Come nel caso del primo film, anche il sequel sarà un'opera a parte, fuori dal canonico DC Universe.

Come riportato da Variety, Gunn e Safran inizieranno a lavorare come co-CEO dei DC Studios il 1° novembre per costruire il futuro della compagnia e rimettere mano anche a una serie di progetti che sono già stati avviati.

Joker: Joaquin Phoenix si trucca da clown

Uno di questi progetti è Joker: Folie à Deux, il sequel di Joker del 2019 che uscirà nelle sale il 4 ottobre 2024 e avrà come protagonisti Joaquin Phoenix e Lady Gaga. Secondo le anticipazioni fornite da IGN, il film "esisterà al di fuori di qualsiasi universo cinematografico che Gunn e Safran costruiranno".

Joker 2: Folie à Deux, resi ufficiali la prima trama, il genere e l'inizio delle riprese

Questa non dovrebbe essere una sorpresa. Il regista di Joker Todd Phillips ha precedentemente affermato che il suo film non era "realmente connesso all'universo DC. E non lo era intenzionalmente".

Inoltre, non è ancora chiaro se il sequel di The Batman di Matt Reeves e il suo universo più ampio che include spin-off annunciati come le serie sul Pinguino di Colin Farrell e sul Manicomio di ricadrà sotto Gunn e Safran o resterà un progetto separato. Parlando del sequel di the Batman, è probabile che non arrivi prima del 2025 poiché Matt Reeves non ha ancora consegnato la sceneggiatura allo studio.