Suicide Squad: Missione Suicida, John Cena ha svelato la scena in cui ha rischiato di vomitare

John Cena ha confessato di aver rischiato di vomitare in una scena alimentare di Suicide Squad - Missione Suicida, reboot di Suicide Squad diretto da James Gunn.

Nel cinecomic, John Cena interpreta Christopher Smith, alias Peacekeeper, pacifista estremista e maestro di armi che usa la violenza uccidendo i nemici per preservare la pace. L'interprete del supersoldato descritto da James Gunn come "il più grande stronzo del mondo" ha ricordato la scena di Suicide Squad: Missione Suicida in cui ha rischiato di vomitare nel corso del panel virtuale ospitato dalla convention brasiliana CCXP.

La scena in questione sarebbe un pranzo improvvisato sui tetti a base di empanadas, fagottini di pasta sfoglia ripieni di verdure e carne tipici dell'America Latina. Dopo aver mangiato due dozzine di empanadas, l'ex campione di wrestling ha implorato il regista di smettere prima che accadesse il peggio:

"C'è stato un giorno in cui giravamo una scena in cui tutti stavamo mangiando su un tetto. Io dovevo mangiare una empanada. Mi sono preso la briga di provare a mangiare l'intera empanada in un sol boccone pensando che il risultato sarebbe stato fantastico, ma era una ripresa complicata per James. 31 empanada dopo, Gesù, ce l'abbiamo fatta."

Quando James Gunn ha chiesto a John Cena se la scena l'ha fatto vomitare, lui ha risposto: "Credo che 32 empanada avrebbero avuto quell'esito, ma sono riuscito a rilassarmi e a sbottonare i pantaloni. Ma quando le persone vedranno il film e nessuno ci farà caso, vi prego: ricordatevi le empanadas!"

Parlando della natura grafica del film, John Cena ha messo in guardia gli spettatori aggiungendo: "Suicide Squad ve la farà fare addosso nei pantaloni, perciò portatevi dietro un paio di pantaloni di ricambio. Perché non siete pronti."