Suicide Squad: Missione Suicida, James Gunn: "Ho avuto la libertà di uccidere qualsiasi personaggio"

Suicide Squad: Missione Suicida arriverà nei cinema nel 2021 e James Gunn ha rivelato di aver avuto una libertà creativa totale, annunciando così morti a sorpresa tra i personaggi dei fumetti della DC.

Le dichiarazioni sono state effettuate durante un'intervista rilasciata a Empire in cui il filmmaker ha parlato anche del lavoro compiuto da David Ayer e che ha permesso di vedere due nuove foto del cast.

The Suicide Squad: una nuova foto del film

Il regista James Gunn ha spiegato al magazine_ in che modo la presenza di alcuni personaggi (come Harley Quinn, Rick Flagg, Amanda Waller e Captain Boomerang) legherà Suicide Squad: Missione Suicida al film diretto da David Ayer: "Uhm, è una cosa a parte. Non contraddice il primo film, non penso lo faccia. Potrebbe in alcuni piccoli modi... Non lo so...".

Il filmmaker ha però aggiunto: "David Ayer ha avuto tanti problemi a causa di Suicide Squad. So che il risultato non è quello che voleva. Ma ha fatto una cosa davvero, davvero grandiosa, ovvero scegliere dei fantastici attori con cui lavorare e ha gestito quegli attori in modo da costruire i loro personaggi in un modo realmente profondo e senza paura. Si tratta di qualcosa per cui David merita davvero di essere lodato".

Gunn ha poi aggiunto un dettaglio interessante: "Penso che fin dall'inizio gli spettatori capissero che tutti i Guardiani della Galassia sono buoni - tranne Nebula che è l'outsider. Ma in Suicide Squad, alcuni dei personaggi finiscono per essere buoni, altri per essere terribili. Non vengono coinvolti semplicemente in lotte e dicono che si uccideranno a vicenda, lo fanno realmente. Non sai davvero chi sopravviverà e chi morirà. Mi hanno dato una libertà completa nell'uccidere chiunque - e voglio dire davvero chiunque - della DC".

The Suicide Squad è diretto da James Gunn, prossimamente di nuovo nel mondo Marvel per completare la trilogia di Guardiani della Galassia. Il cast comprende Margot Robbie, Viola Davis, Jai Courtney, Joel Kinnaman, Sean Gunn, Nathan Fillion, Taika Waititi, Michael Rooker, e Idris Elba.

La lista degli attori coinvolti nella realizzazione del lungometraggio, in arrivo ad agosto 2021, prodotto da Warner Bros. e DC viene poi completata da David Dastmalchian, John Cena, Joaquin Cosio, Mayling NG, Flula Borg, Juan Diego Botto, Storm Reid, Pete Davidson, Alice Braga, Steve Agee, Tinashe Kajese, Daniela Melchior, Peter Capaldi, Julio Ruiz, Jennifer Holland.

