Suicide Squad: il Joker di Jared Leto a testa in giù in una scena tagliata

Dal backstage di Suicide Squad arriva una nuova immagine, collegata a una scena tagliata, in cui vediamo in azione il Joker di Jared Leto.

Dal set di Suicide Squad fa capolino un nuovo dietro le quinte, l'immagine di una scena tagliata in cui vediamo il Joker di Jared Leto a testa in giù mentre interviene, armato fino ai denti, in soccorso della sua Harley Quinn.

La foto in questione fa riferimento a una delle scene collocate verso il finale di Suicide Squad, quando Joker interviene in soccorso di Harley Quinn a bordo di un elicottero corazzato, armato di cannoniera, per sottrarre la fidanzata dalle grinfie del team di Amanda Waller. Nella foto vediamo il personaggio di Jared Leto sul set, appeso a testa in giù e scatenato più che mai.

Dopo il flop di critica di Suicide Squad, il regista David Ayer ha ammesso le colpe puntando, però, il dito anche contro lo studio che gli ha sottratto il final cut stravolgendo il progetto iniziale. Anche il ruolo di Joker è stato pesantemente tagliato, come dimostra la foto del backstage.

Nel frattempo, Warner ha deciso di mettere in cantiere un reboot, The Suicide Squad, affidandone la regia e la scrittura a James Gunn. Quanto a Jared Leto, probabilmente non lo rivedremo più nei panni del Joker, visto che l'attore è attualmente impegnato nei reshoots del cinecomic Morbius, the Living Vampire, uno dei film più attesi del 2020.