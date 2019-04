Suicide Squad: John Cena nel cast del sequel?

John Cena sarebbe entrato in trattative con Warner Bros. per comparire nel sequel di Suicide Squad. L'ex wrestler potrebbe affiancare Idris Elba e Margot Robbie nella pellicola scritta e diretta da James Gunn.

Di recente è stato confermato il ritorno di Margot Robbie nel ruolo di Harley Quinn e quello di Jai Courtney nei panni di Captain Boomerang. In più Idris Elba si è unito al cast non nel ruolo di Deadshot, come anticipato in un primo tempo, ma con un personaggio nuovo di zecca che non è stato ancora rivelato.

James Gunn scriverà e dirigerà Suicide Squad 2, le riprese dovrebbero prendere il via in autunno. La release del sequel è fissata per il 6 agosto 2021.

Se John Cena confermerà la sua presenza, questo sarà il suo debutto nel mondo dei cinecomic. L'attore ed ex wrestler è apparso di recente nello spinoff di Transformers Bumblebee a fianco di Hailee Steinfeld.

