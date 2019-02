Dave Bautista: "The Rock e John Cena? Non paragonatemi a loro, io sono un attore"

Dave Bautista ha rivelato di non voler essere paragonato a Dwayne The Rock Johnson e John Cena, sottolineando che la sua situazione è molto diversa.

La star di Guardiani della Galassia, intervistato da Christopher Spata di TampaBay.com, ha infatti spiegato: "Non paragonarmi a The Rock o John Cena. Tutti lo fanno... Questi ragazzi sono dei wrestler che sono diventati delle star del cinema. Io sono qualcosa di diverso. Io ero un wrestler. Ora sono un attore".

Dave ha quindi proseguito: "Rock, in un certo senso, era una star del cinema persino prima che lo diventasse. C'è qualcosa in lui che lo rende davvero speciale. Non potrei mai negarlo. Lo considererei un grande attore? Assolutamente no. Io voglio dei buoni ruoli. Non mi importa di Fast and Furious o Bumblebee... Quello non è il tipo di fama che voglio. Voglio recitare in Dune. Voglio lavorare con Denis Villeneuve. Voglio lavorare con Sam Mendes e Jodie Foster. Voglio lavorare con vincitori di premi Oscar. Sono orgoglioso di essere un attore diverso. Voglio quel rispetto, la credibilità e l'educazione".

L'attore ha parlato inoltre di James Gunn e del suo licenziamento che ha lasciato Guardiani della Galassia Vol. 3 senza un regista, sottolineando che si tratta di una persona che ha pronunciato delle battute di cattivo gusto per suscitare shock tra le persone: "Ma alla fine quello che so è che si trattavano di battute e questa decisione brusca e brutale di licenziarlo ha dato del potere a delle persone davvero orribili". La star faceva infatti riferimento a Mike Cernovich e Jack Posobiec, le personalità di estrema destra che hanno fatto riemergere i tweet che hanno portato alla decisione della Marvel che è stata fin da subito criticata da Dave Bautista.