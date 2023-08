Suicide Squad, James Gunn potrebbe davvero dare una chance all'Ayer Cut? Il tweet di David Ayer

L'Ayer Cut di Suicide Squad "s'ha da fare" oppure no? La questione, ormai, è trita e ritrita... Ma con l'avvento di James Gunn e Peter Safran alla guida dell'universo DC ci potrebbe essere una svolta... Scopriamo cosa ha raccontato David Ayer in un recente tweet.

#ReleaseTheAyerCut

Suicide Squad: la prima immagine del Joker di Jared Leto come twittata dal regista David Ayer

Continua ormai da tempo la campagna #ReleaseTheAyerCut, atta a far pubblicare la versione intesa dal filmmaker della pellicola del 2016 Suicide Squad, fortemente editata dalla compagnia e apparentemente assai diversa da come realizzata da David Ayer. la stessa campagna che, specialmente dopo l'uscita dello Snyder Cut di Justice League, ha visto un'impennata sui social, guidata proprio regista che, vedendo creato il precedente, ora si aspetta un simile trattamento per il suo film.

Ma Warner Bros. non pareva intenzionata a ripetere l'operazione effettuata con Zack Snyder's Justice League, e dopo la fusione con Discovery, le possibilità non sembravano aumentare. Tuttavia, con l'arrivo di James Gunn e Peter Safran, a cui sono stati affidati i DC Studios, qualcosa potrebbe effettivamente muoversi.

Suicide Squad, David Ayer ribadisce: "L'Ayer Cut era migliore rispetto a quanto visto al cinema"

Il tweet di Ayer

In risposta a chi, ricondividendo l'ultimo scatto mai visto da Suicide Squad, gli ricorda che il film è uscito nelle sale ormai nel lontano del 2016, il regista replica:

"E quale sarebbe, allora, il tuo consiglio su come operare in questo caso? C'è una genuina curiosità e un grande interesse [per l'Ayer Cut] da parte di parecchie persone. E sono consapevole del fatto che sia un altro gruppo di persone che si deverte a prendere in giro il film. Il tuo commento è un esempio perfetto di come molti siano attratti come magneti a una discussione su un film del 2016 in modo negativo" esordisce.

"Hai mai vissuto un'esperienza nella vita che non è andata come volevi, che ti ha trascinato con sé, che ti ha fatto riflettere e ripensare su tutto? Io sì. E tutto ciò che so, è che la mia versione del film è riuscita molto meglio di quella mostratavi dagli studios" continua, e rivela "L'interesse nei confronti del mio cut e del renderlo fruibile a tutti sembra essere reale e naturale. E Gunn mi ha detto che sarebbe ora di condividerlo. Lui merita assolutamente di lanciare il suo universo DC senza altri drammi riguardanti vecchi progetti".

Suicide Squad, Jared Leto chiede la release dell'Ayer Cut: "Perché non dovrebbero?"

E conclude: "In un certo senso, sono legato a questa cosa. Sono in sella a una tigre, e sto cercando di gestire la situazione meglio che posso. La vita è davvero strana. Grazie per essere venuti alla mia Ted Talk".

Arriverà dunque il momento in cui vedremo l'Ayer Cut di Suicide Squad? Non ci resta che attendere per scoprirlo.