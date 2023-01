Suicide Squad, David Ayer ribadisce: "L'Ayer Cut era migliore rispetto a quanto visto al cinema"

David Ayer, il regista di Suicide Squad, è tornato a parlare del suo film e della versione che abbiamo visto in sala, in contrapposizione alla cut da lui stesso realizzata.

È inutile negarlo, il Suicide Squad diretto da David Ayer non è stato un grande successo né in termini di botteghino né di accoglienza. In questi mesi, però, il regista ha cercato di scagionare dalle critiche il proprio lavoro sostenendo che la versione uscita nei cinema non fosse quella pensata da lui, ma bensì un taglio rielaborato dalla vecchia dirigenza Warner. I commenti riguardo a una fantomatica "Ayer Cut" sembrano continuare.

Suicide Squad: un'immagine di gruppo dal primo trailer del film

Non è la prima volta che un regista Warner rivela una dinamica del genere. Zack Snyder, ad esempio, ne ha fatto un vero e proprio caso mediatico spingendo lo studio a fargli completare la sua versione di Justice League, fortemente appoggiata dai fan di sempre. Oggi sembra quasi che David Ayer stia cercando d'ispirare una situazione simile con Suicide Squad.

Di recente lo abbiamo visto tornare sull'argomento in una serie di messaggi su Twitter in cui parla della cosiddetta Ayer Cut: "Normalmente avresti assolutamente ragione. Questo è il caso straordinario di un film completamente riprogettato in fase di post-produzione. Non si tratta solamente di un paio di scene tagliate che potrebbero essere aggiunte", leggiamo sul profilo di David Ayer in risposta a un fan che parla della situazione con il film.

Poi il regista ha continuato: "La natura stessa della pellicola è stata radicalmente cambiata. Ti sto guardando negli occhi mentre lo dico. La mia cut è decisamente migliore". Secondo voi commenti di questo tipo ispireranno una qualche reazione nei fan di Suicide Squad e DC?