Suicide Squad: David Ayer diffonde in rete una nuova foto del Joker di Jared Leto

Non è la prima volta che David Ayer si diverte a stuzzicare i fan pubblicando sui social immagini provenienti dal dietro le quinte di Suicide Squad, film da lui diretto e uscito nelle sale nel 2016. Quello visto al cinema, però, non è stato il montaggio pensato dal regista, bensì è stato oggetto di cambi e tagli imposti dalla Warner.

Questa volta Ayer ha voluto pubblicare su Twitter un'immagine inedita del Joker di Jared Leto, personaggio che più di ogni altro ha sofferto dei tagli e dei cambi di tono voluti dai vertici DC. Nel corso degli anni il regista ha confermato l'esistenza della Ayer Cut, ovvero del suo montaggio originario, ma non è mai stato mostrato al pubblico.

Dopo la pessima accoglienza rivolta a Suicide Squad, Dc ha affidato a James Gunn il reboot The Suicide Squad - Missione Suicida.

Suicide Squad, vedremo mai la Ayer Cut?

Dopo quanto accaduto con la Snyder Cut di Justice League, i fan della DC hanno chiesto a gran voce di vedere anche la Ayer Cut di Suicide Squad, diventata una sorta di "oggetto mistico". Non sappiamo se vedrà mai la luce, ma David Ayer ha confermato di averne parlato con James Gunn.

"Ho parlato con lui tempo fa, portate pazienza. Ha tutto il diritto di mettere in piedi il nuovo universo prima di pensare al passato. State in salute, arriveranno cose molto buone in futuro".