Suicide Squad, Jared Leto chiede la distribuzione dell'Ayer Cut: "Perché non dovrebbero?"

Jared Leto ha scatenato i suoi fan sostenendo pubblicamente la distribuzione della versione Ayer Cut del film Suicide Squad, in cui ha il ruolo del Joker.

L'attore, sul red del film House of Gucci, ha risposto a una domanda specifica dichiarando: "Assolutamente. Perché no?".

L'attore premio Oscar ha inoltre sottolineato parlando di Suicide Squad "Perché non dovrebbero? Non è per quello che esiste lo streaming?".

Jared Leto non ha aggiunto ulteriori dichiarazioni, tuttavia le sue parole sono bastate per far tornare l'hashtag #ReleaseTheAyerCut trend su Twitter.

Il regista David Ayer da tempo chiede ai vertici di Warner Bros di distribuire il suo montaggio originale, mostrando agli spettatori la sua visione della storia prima dei cambiamenti richiesti dallo studio. Secondo quanto dichiarato dal filmmaker, esiste infatti una versione completa del progetto molto diversa da quella poi arrivata nelle sale. Ayer ha ribadito recentemente che il montaggio era stato realizzato da Lee Smith e poteva contare sulla colonna sonora firmata da Steven Price, senza nemmeno una canzone presente. Il regista aveva ricordato: "Ha gli archi narrativi dei personaggi, delle interpretazioni fantastice e un terzo atto solido che diventa epilogo della storia. Alcune persone lo hanno visto".