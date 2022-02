Suicide Squad: l'abito da sposa di Harley Quinn in una foto dell'Ayer Cut

Una nuova foto dell'Ayer Cut di Suicide Squad rivela la Harley Quinn di Margot Robbie che indossa un abito da sposa. Non è più un segreto per nessuno che il film della Warner Bros. del 2016 sia stato cambiato drasticamente in fase di montaggio in seguito alla controversa risposta del pubblico a Batman v Superman: Dawn of Justice di Zack Snyder. Ma a quasi sei anni di distanza dall'uscita nei cinema continuano a trapelare informazioni sulla versione originale del cinecomic che forse non vedrà mai la luce.

Come per Zack Snyder con Justice League, David Ayer ha parlato apertamente delle modifiche apportate dallo studio a Suicide Squad senza la sua approvazione. Nel corso degli anni, il regista ha denunciato l'ingerenza di Warner Bros.che ha incluso il dover affrettare le riprese per cambiare drasticamente la sua visione originale del film. Il risultato, purtroppo, non è stato accolto molto bene. nonostante le interpretazioni del cast, la narrativa è risultata troppo contorta. Diverse trame sono state tagliate e, secondo Ayer, anche l'arco narrativo di Harley Quinn è stato stravolto.

Ora, grazie a un nuovo post su Instagram di kammoman (tramite CBR), i fan possono scoprire un aspetto della storia di Harley Quinn che non è stato incluso nella versione di Suicide Squad uscita in sala. Nell'immagine, scattata durante le riprese aggiuntive a Los Angeles, il personaggio di Margot Robbie indossa un abito da sposa imbrattato con i suoi colori distintivi.