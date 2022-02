Margot Robbie: la sua sosia diventa virale su TikTok (ed è identica)

Esistono filtri che associano il nostro volto a quello di una celebrità. Non sempre tali filtri funzionano. Tuttavia, la somiglianza esistente tra Margot Robbie e la sua sosia Emma Sofija va al di là del credibile e, nelle ultime ore, sta spopolando su TikTok!

Come riportato da Comic Book, una TikToker di nome Emma Sofija sta confondendo gli utenti di tutto il mondo a causa della sua netta somiglianza con Margot Robbie. La studentessa danese di informatica, infatti, ha postato un video in cui il suo volto viene associato a quello della protagonista di Birds of Prey. In effetti, la somiglianza va al di là del credibile!

Il video ha raggranellato ben 5 milioni di visualizzazioni e ha donato la celebrità (momentanea) alla TikToker che lo ha postato. Nel primo video caricato, Emma Sofija ha usato come caption: "La versione di Margot Robbie acquistata da Walmart". Tale frase ha mandato ulteriormente in visibilio i social addicted di tutto il mondo e ha spinto all'impazzata le visualizzazioni del post.

Il filtro "Chi è il tuo gemello famoso" è sempre più utilizzato nonostante, in certi casi, la somiglianza non esiste per niente. Ma il bello del gioco consiste anche in questo: certi effetti paradossali divertono e fanno ridere gli utenti di tutto il mondo. Al momento, mentre il futuro di Margot Robbie nel DCEU è ancora incerto, è stato comunicato che l'attrice reciterà nel nuovo film di Wes Anderson insieme a un cast di primissimo livello, e che sarà protagonista del misterioso progetto sulla bambola Barbie, diretto da Greta Gerwig.