Suicide Squad 2, James Gunn difende Harley Quinn dagli haters: "È il mio personaggio preferito"

Il regista di The Suicide Squad, nuovo atteso film DC, ha difeso sui social il personaggio di Harley Quinn attaccato ingiustamente dagli haters sul web.

James Gunn ha dovuto difendere la scelta di includere Harley Quinn, interpretata da Margot Robbie, nel nuovo film del DC Extended Universe Suicide Squad: Missione Suicida, dopo alcune critiche ricevute sui social in merito a questa scelta.

Dopo che Warner Bros. ha affidato il reboot di Suicide Squad a James Gunn, il regista ha avuto la libertà di poter includere tutti i personaggi che desiderava nella nuova sceneggiatura di Suicide Squad: Missione Suicida, senza avere mai tentennamenti su Harley Quinn. Ma un commento arrivato sotto a un post Instagram del regista, ha costretto lo stesso a rispondere sottolineando che Harley Quinn è il suo personaggio preferito.

Nel post, James Gunn ha condiviso una fan art dedicata proprio ad Harley Quinn, ma un fan ha insinuato che il regista sia stato obbligato da Warner Bros. a inserire il personaggio di Margot Robbie in questa nuova versione. Ecco la risposta di James Gunn:

"Probabilmente è il mio personaggio DC preferito e Margot Robbie è forse l'attrice migliore con cui io abbia mai lavorato"

Una risposta precisa e esaustiva, che fa comprendere quanto James Gunn ci tenesse a includere Harley Quinn nel suo film, in particolare l'interpretazione di Margot Robbie che già nel 2016 ha entusiasmato tutti, critica e pubblico. Harley Quinn è tra i pochi personaggi del primo Suicide Squad di David Ayer che tornano in The Suicide Squad: insieme a lei torneranno Rick Flag (Joel Kinnaman), Captain Boomerang (Jai Courtney) e Amanda Waller (Viola Davis).

Suicide Squad: Missione Suicida arriverà nelle sale americane il 6 agosto 2021.