Succession 3: HBO annuncia la data di uscita dei nuovi episodi

Succession 3 ha finalmente, dopo una lunghissima attesa, una data di uscita: domenica 17 ottobre sugli schermi di HBO, ben due anni dopo il finale della seconda stagione.

Il nuovo capitolo della storia della famiglia Roy sarà composto da nove episodi, uno in meno rispetto alle precedenti stagioni.

Il trailer di Succession 3 pubblicato il mese scorso mostrava i figli di Roy che si preparavano alla guerra contro il padre e anche l'uno contro l'altro.

La sinossi della terza stagione di Succession anticipa: "Dopo che il figlio ribelle Kendall gli ha teso un'imboscata, Logan Roy si trova in una posizione complicata, cercando di assicurarsi delle alleanze in famiglia, politiche ed economiche. Le tensioni aumentano mentre un'aspra battaglia in azienda minaccia di trasformarsi in una guerra civile in famiglia".

Tra le new entry del cast ci sono Alexander Skarsgard e Adrien Brody.

Succession ha come star Brian Cox nel ruolo di un miliardario che gestisce un impero nel settore della comunicazione e deve affrontare la lotta per la successione e più di una minaccia esterna. Tra gli interpreti anche Alan Ruck, Jeremy Strong, Kieran Culkin, Matthew Macfadyen, Natalie Gold, Nicholas Braun, Peter Friedman, Rob Yang, e Sarah Snook.

La serie è stata creata da Jesse Armstrong e tra i produttori ci sono anche Adam McKay e Will Ferrell.

Qui la recensione della seconda stagione di Succession.