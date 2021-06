Succession 3: il cast in arrivo in Italia per le riprese della serie HBO

La costumista di Succession annuncia l'arrivo della troupe in Italia per le riprese della terza stagione, è caccia alle star della serie HBO.

Il cast di Succession 3 sarebbe arrivato in Italia per le riprese dell'acclamata serie HBO. Al momento i dettagli al riguardo sono ancora scarsi e i fan sono già a caccia del set romano.

A rivelare l'arrivo del team di Succession in Italia è stata la costumista Midge Denton, che domenica ha pubblicato una foto al John F. Kennedy International Airport, scrivendo:

"In viaggio verso l'Italia per Succession stagione 3! Se avessi potuto saltare con gioia lungo questa passerella, l'avrei fatto, sono più che eccitata!!"

Al momento non conosciamo né le location con precisione, anche se parte degli episodi verrà girata a Roma, né i membri del cast approdati in Italia, ma come anticipa Newsweek non ci resta che attendere.

La terza stagione di Succession tornerà a raccontare le vicende di Logan Roy (Brian Cox), in gravi difficoltà mentre sta per intraprendere una "guerra civile" all'interno della sua famiglia. Tra le new entry del cast Alexander Skarsgard e Adrien Brody.

Succession vede protagonisti Brian Cox nel ruolo di un miliardario che gestisce un impero nel settore della comunicazione e deve affrontare la lotta per la successione e più di una minaccia esterna. Tra gli interpreti anche Alan Ruck, Jeremy Strong, Kieran Culkin, Matthew Macfadyen, Natalie Gold, Nicholas Braun, Peter Friedman, Rob Yang, e Sarah Snook.

La serie è stata creata da Jesse Armstrong e tra i produttori ci sono anche Adam McKay e Will Ferrell.

Qui la recensione della seconda stagione di Succession. La serie è opera del creatore/showrunner/produttore esecutivo Jesse Armstrong. Tra i produttori anche Adam McKay, Frank Rich, Kevin Messick, Jane Tranter, Mark Mylod, Tony Roche, Scott Ferguson, Jon Brown e Will Ferrell.