Streghe, Holly Marie Combs spiega perché si rifiutava di indossare un reggiseno sul set

Holly Marie Combs ha svelato di non aver indossato quasi mai un reggiseno sul set di Streghe dopo che le era stato suggerito di indossare un push-up; l'attrice, 48 ​​anni, ha ricordato i giorni della serie TV durante un'intervista di Dory Jackson pubblicata dalla rivista People.

La Combs, che interpretato Piper Halliwell nello show al fianco di Alyssa Milano, Rose McGowan e Shannen Doherty, ha dichiarato: "Hanno cercato di essere gentili al riguardo, ma... quello che volevano dire l'ho capito fin troppo bene e non ci sono passata sopra."

"E poi lo sappiamo, c'è sempre quella persona sfortunata che deve consegnarti il ​​messaggio di qualche pezzo grosso", ha continuato la star. "Volevano che indossassi un reggiseno push-up grande e imbottito. Ecco perché ci sono così tante scene in cui non indosso nessun tipo di reggiseno nella serie."

"Adesso mi scuso per quelle sequenze, ma in quel momento per me era molto importante", ha concluso Holly Marie Combs, aggiungendo che alle sue protagoniste non era stata fatta la stessa richiesta: "Lo dissero soltanto a me e non mi dettero nessuna opzione alternativa, quindi dissi di no."