Stranger Things, il trailer di Tales From ’85 presenta nuovi mostri… e un problema per la storia

Netflix espande l'universo di Stranger Things con Tales From '85, serie animata ambientata tra le stagioni 2 e 3. Tra nuovi mostri e personaggi inediti, il trailer entusiasma ma solleva dubbi sulla coerenza narrativa.

Quando una saga sembra aver detto tutto, spesso trova un modo per riaprirsi: nel caso di Stranger Things, la porta non è quella del Sottosopra, ma quella dell'animazione. Una nuova storia che promette nostalgia... e qualche interrogativo.

Un ritorno in stile anni '80: nostalgia, avventura e nuove minacce

Dopo la conclusione della serie principale, Netflix decide di non chiudere davvero il capitolo di Stranger Things, ma di trasformarlo. Nasce così Stranger Things: Tales From '85, una serie animata che riporta lo spettatore nel cuore dell'estetica anni '80, tra biciclette, misteri e creature che si muovono appena fuori campo.

Il trailer, finalmente pubblicato, gioca apertamente con l'immaginario che ha reso celebre il franchise: un gruppo di ragazzi alle prese con un'avventura più grande di loro, in un equilibrio continuo tra quotidianità e soprannaturale. L'ambientazione temporale - collocata tra la seconda e la terza stagione - permette di recuperare i volti più amati: Mike, Eleven, Dustin, Lucas, Will, Max e Steve tornano al centro della scena, ma con una particolarità significativa.

A dare voce ai personaggi non sono gli attori originali, bensì un nuovo cast vocale. Una scelta che potrebbe sembrare rischiosa, ma che il trailer cerca di mitigare mostrando interpretazioni sorprendentemente vicine alle versioni originali. Un compromesso tra fedeltà e rinnovamento, in linea con la natura stessa del progetto.

Ma è sul fronte delle creature che Tales From '85 sembra voler alzare la posta. Il Sottosopra si arricchisce di nuove presenze: dal "Vine Dog", una creatura che ricorda il Demogorgone ma ne amplifica le dimensioni, fino alla "Gourd Horde", descritta come una sorta di zucca posseduta. Elementi che riportano il racconto verso una dimensione più ludica e visivamente audace, quasi a evocare quei prodotti d'animazione e merchandising che definivano il decennio di riferimento.

Tra espansione e incoerenza: il rischio di un universo che si spezza

Se da un lato l'operazione appare coerente con l'idea di espandere il franchise, dall'altro emergono alcune crepe narrative difficili da ignorare. L'introduzione di nuovi personaggi e minacce - mai menzionati nella serie principale - apre infatti un interrogativo cruciale: dove si colloca davvero questa storia all'interno del canone?

Una scena della serie Stranger Things

Il caso più evidente è quello di Nikki Baxter, nuovo personaggio doppiato da Odessa A'zion. Inserita come figura centrale nella narrazione, Nikki sembra destinata a diventare una presenza importante nel gruppo. Eppure, nelle stagioni successive di Stranger Things, non esiste alcun riferimento a lei. Una discrepanza che rischia di trasformarsi in un vero e proprio buco di trama, soprattutto per un pubblico attento alla continuità.

Lo stesso vale per i nuovi mostri: se creature come la "Gourd Horde" o il "Vine Dog" rappresentano una svolta creativa interessante, la loro totale assenza nel racconto principale solleva dubbi sulla coerenza complessiva dell'universo narrativo. È un equilibrio delicato: espandere senza contraddire, arricchire senza confondere.

Finora, il franchise aveva gestito con attenzione il proprio "universo espanso", integrando elementi provenienti da romanzi e spettacoli teatrali con la narrazione televisiva. Tales From '85, invece, sembra muoversi su un terreno più incerto, dove il legame con la storia principale appare meno definito.

Il rischio, per Netflix, non è tanto quello di sperimentare, quanto di creare una storia percepita come marginale, quasi scollegata. Ma allo stesso tempo, proprio questa libertà potrebbe permettere alla serie di esplorare nuovi territori, senza il peso di una continuità troppo rigida.

La risposta arriverà presto: Stranger Things: Tales From '85 debutterà il 23 aprile 2026. E sarà lì, tra nostalgia e nuove anomalie, che capiremo se questo viaggio parallelo riuscirà a integrarsi davvero nel cuore della saga.