Stranger Things: la teoria "Conformity Gate" si riaccende dopo l'avvistamento di due attori insieme su un set

Finn Wolfhard e Caleb McLaughlin sono stati avvistati insieme sul set durante alcune riprese a Chicago. Un video riporta alla ribalta una delle teorie più discusse sul finale della serie Netflix (e le speranze dei fan).

Il finale di Stranger Things continua a far discutere anche a quasi un anno dalla conclusione di una delle serie Netflix più amate di sempre. E a quanto pare basta davvero poco per riaccendere le speranze di chi non si è ancora rassegnato a salutare Hawkins e i suoi abitanti. Questa volta a riportare in auge una teoria "del complotto" dei fan sono stati Finn Wolfhard e Caleb McLaughlin, avvistati insieme su un misterioso set a Chicago. Che ci sia davvero qualcosa di nuovo in arrivo?

Stranger Things, Finn Wolfhard e Caleb McLaughlin avvistati sul set: cosa sta succedendo?

Finn Wolfhard in una scena dell'ultima stagione di Stranger Things

Tutto è cominciato il 2 novembre, quando l'account X Stranger Things Updates ha condiviso un breve filmato che mostra i due attori impegnati in quelle che sembrano essere delle riprese. Nel video, della durata di circa venti secondi, Wolfhard e McLaughlin camminano lungo una strada prima di fermarsi improvvisamente, come se qualcosa davanti a loro avesse attirato la loro attenzione.

Un dettaglio ha incuriosito particolarmente gli spettatori: entrambi indossano abiti che ricordano quelli di Mike Wheeler e Lucas Sinclair, i personaggi interpretati per cinque stagioni nella serie dei fratelli Duffer.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Per il momento non è chiaro a quale produzione stiano lavorando. Il filmato non offre elementi sufficienti per identificarla e né gli attori né Netflix hanno fornito spiegazioni. Tanto è bastato, però, per riportare sui social una teoria che sembrava ormai destinata a essere dimenticata.

Il Conformity Gate: la teoria sul finale che non vuole morire

Una scena della serie Netflix

Chi ha seguito le discussioni nate dopo l'ultima puntata di Stranger Things ricorderà sicuramente il Conformity Gate. La teoria aveva cominciato a circolare dopo il finale del 31 dicembre 2025, dividendo il pubblico e alimentando un dibattito che è andato avanti per settimane.

Secondo alcuni spettatori, il finale mostrato da Netflix sarebbe stato soltanto un inganno orchestrato da Vecna. Gli eventi conclusivi della quinta stagione, quindi, non sarebbero realmente accaduti e la piattaforma avrebbe tenuto nascosto un nono episodio destinato a raccontare come finisce davvero la storia.

Nonostante Netflix abbia già chiarito che tutti gli episodi erano disponibili, una parte del fandom ha continuato a cercare indizi a sostegno di questa interpretazione.

E l'avvistamento dei due attori ora ha ovviamente riaperto la discussione. Tra i commenti al video c'è chi si domanda se Mike e Lucas stiano cercando Undici e chi spera di assistere finalmente al tanto desiderato finale alternativo. Qualcuno arriva persino a immaginare una sesta stagione.

Cosa stanno girando i due attori di Stranger Things

L'ipotesi più plausibile, almeno per ora, è molto meno misteriosa. I due potrebbero essere impegnati nella realizzazione di uno spot o di un contenuto promozionale legato all'universo di Stranger Things.

Tra le possibilità c'è la futura distribuzione su Netflix di Stranger Things: The First Shadow, lo spettacolo teatrale prequel ambientato nel 1959 e dedicato alle origini di Henry Creel. La produzione di Broadway è stata registrata per lo streaming, anche se non è stata ancora comunicata una data di uscita.

Un'altra eventualità riguarda Stranger Things: Tales From '85, la serie animata che ha già debuttato sulla piattaforma con due stagioni, oppure le esperienze immersive organizzate nei Netflix House.

C'è poi una coincidenza interessante: il 6 novembre si celebra lo Stranger Things Day, appuntamento annuale dedicato alla serie, che potrebbe offrire l'occasione per nuove iniziative promozionali.

Nessuna di queste ipotesi, però, ha ancora ricevuto conferme ufficiali. Di certo, il ritorno di Finn Wolfhard e Caleb McLaughlin davanti alla macchina da presa dimostra quanto il pubblico sia ancora affezionato ai protagonisti di Hawkins. Per sapere cosa stessero realmente girando bisognerà attendere che venga fuori qualche dettaglio in più.