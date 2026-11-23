Dopo 177 giorni di prigionia, il piccolo Farouk Kassam fu liberato in Sardegna il 10 luglio 1992. Ecco come si conclude la fiction di Rai 1 e cosa accadde davvero, tra trattative per il riscatto, il ruolo di Graziano Mesina e le condanne dei responsabili

La miniserie 177 giorni - Il rapimento di Farouk arriva al suo epilogo stasera su Rai 1, riportando al centro una delle vicende di cronaca che più profondamente hanno segnato l'Italia degli anni Novanta. Al centro della storia c'è il sequestro del piccolo Farouk Kassam, rapito in Sardegna nel gennaio 1992 e rimasto nelle mani dei suoi carcerieri per 177 giorni. L'ultima puntata racconta la fase più drammatica delle trattative, la mobilitazione del Paese e la corsa contro il tempo per riportare il bambino a casa.

Come finisce 177 giorni - Il rapimento di Farouk

Marco Bocci e Filippo Papa nell'ultimo episodio

Nell'ultima puntata la situazione della famiglia Kassam diventa sempre più difficile. Alle indagini della polizia si affianca l'intervento dei Servizi Segreti, che seguono anche la pista di Sonia Morandi, compagna di Matteo Boe. Intanto Graziano Mesina continua a muoversi sul fronte delle trattative con l'Anonima sarda, cercando di mantenere aperto un contatto con i sequestratori.

La richiesta di riscatto è enorme: dieci miliardi di lire, una somma che la famiglia non possiede. Attraverso una raccolta di denaro e l'aiuto di alcune persone vicine ai Kassam si riesce a mettere insieme soltanto una parte della cifra. Ma il tempo stringe e le minacce dei rapitori diventano sempre più concrete. Il 16 giugno viene fatto ritrovare un pezzo dell'orecchio del bambino: un gesto terribile, che conferma quanto la situazione sia ormai fuori controllo.

La vicenda supera intanto i confini della Sardegna e coinvolge l'intera opinione pubblica. In televisione Sergio Zavoli lancia un appello agli italiani, invitandoli a esporre lenzuola bianche alle finestre come segno di solidarietà e richiesta di liberazione. La risposta è ampia e coinvolge anche i territori dell'isola, mentre le forze dell'ordine intensificano le ricerche.

La liberazione di Farouk Kassam: cosa successe davvero

Farouk Kassam nei mesi successivi alla sua liberazione sul luogo della prigionia

La svolta arrivò nel luglio 1992. La zona in cui si concentravano le ricerche si restrinse progressivamente e sull'isola arrivarono circa cinquemila militari. L'operazione venne presentata come un'esercitazione, ma rappresentò l'avvio di quella che sarebbe stata conosciuta come Operazione Forza Paris.

Il 10 luglio Farouk venne finalmente individuato in una zona impervia della Barbagia. La notizia della sua liberazione, tuttavia, venne diffusa prima che il ritrovamento fosse effettivamente avvenuto: una telefonata di Graziano Mesina contribuì a far annunciare al TG1 che il bambino era libero, provocando un momento di confusione.

Nella notte Farouk poté finalmente riabbracciare i genitori e la sorella nella questura di Nuoro. L'annuncio ufficiale della liberazione arrivò poco dopo la mezzanotte. Secondo la ricostruzione delle autorità, i rapitori, sentendosi ormai braccati, avrebbero abbandonato il bambino nelle campagne tra Oliena e Dorgali, nei pressi del ponte sul Cedrino.

Il mistero mai chiarito del riscatto

La conclusione del sequestro non chiuse però tutte le questioni. Soprattutto quella relativa al denaro e al ruolo di Mesina nella liberazione. Il bandito sardo contestò la versione ufficiale, sostenendo che una parte del riscatto fosse stata effettivamente consegnata ai rapitori attraverso una trattativa riservata. Negli anni furono indicate cifre differenti: si parlò di circa 650 milioni di lire raccolti dalla famiglia, altri 350 milioni messi a disposizione da amici e di ulteriori somme che sarebbero arrivate attraverso canali istituzionali. Mesina arrivò a parlare di due miliardi di lire e di contatti tra i Servizi Segreti e i sequestratori, senza il coinvolgimento della magistratura.

Una ricostruzione sempre contestata da Fateh Kassam, che anche nel libro da cui è tratta la fiction ha negato il pagamento del riscatto. Il padre di Farouk raccontò inoltre di aver avuto la sensazione che Mesina non fosse realmente dalla parte della famiglia. Il nodo della trattativa rimase quindi uno degli aspetti più controversi dell'intera vicenda.

Matteo Boe durante il processo

Le indagini proseguirono anche dopo la liberazione del bambino. Nell'ottobre 1992 Matteo Boe venne arrestato in Corsica. Tra gli elementi raccolti dagli investigatori c'erano alcune fotografie che lo ritraevano nei pressi della grotta in cui Farouk era stato tenuto prigioniero. Il bambino riconobbe il luogo e contribuì così alla ricostruzione dei fatti.

Riconobbe inoltre Boe come uno dei suoi rapitori, identificandolo con il nome di Antonio, utilizzato durante la prigionia. Nel 1996 Ciriaco Baldassarre Marras e Mario Asproni vennero condannati a trent'anni di carcere. Nello stesso anno Boe venne estradato dalla Francia e, dopo aver scelto il rito abbreviato, fu condannato a vent'anni. Nel corso del procedimento ammise il proprio coinvolgimento nel sequestro, pur negando di esserne stato il capo.

Cosa fa oggi Farouk Kassam?

Oggi Farouk Kassam ha 42 anni, è sposato e ha una figlia. Lavora nel settore immobiliare e per motivi professionali si sposta frequentemente tra Roma, Dubai e Londra. La sua vita è lontana dai riflettori, ma la partecipazione alla realizzazione della serie ha rappresentato anche un'occasione per tornare a confrontarsi con un'esperienza che ha segnato profondamente la sua infanzia.

Parlando della fiction, Farouk ha spiegato di aver vissuto questo progetto come un'opportunità per affrontare nuovamente le proprie paure e ripercorrere un trauma che ha richiesto anni per essere elaborato. Un percorso personale complesso, nel quale la famiglia e gli amici hanno avuto un ruolo fondamentale.

La serie si conclude con il ricongiungimento del bambino ai suoi cari, dopo 177 giorni di prigionia. La vicenda reale, però, lascia ancora aperti interrogativi sulle trattative, sul denaro e sul ruolo dei diversi protagonisti.