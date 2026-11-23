Una proposta inattesa mette Valeria in difficoltà, mentre Delia cerca di organizzare una cena perfetta per i suoi genitori. E Irene ha un'idea per Johnny.

Nuovi progetti, incontri di famiglia e qualche imprevisto movimentano la vita dei protagonisti de Il Paradiso delle Signore 11. La soap di Rai 1 torna martedì 24 novembre 2026, alle 16.00, con una puntata che vede Valeria alle prese con un'importante decisione professionale.

Delia invece si prepara a ricevere i genitori con un'agitazione difficile da nascondere. Intanto, Odile e Matteo si dedicano a un'iniziativa benefica e Irene trova il modo di coinvolgere anche Johnny. Le anticipazioni del nuovo episodio della soap daily.

Il Paradiso delle Signore 11, dove eravamo rimasti

Odile

Nella scorsa puntata de Il paradiso delle signore si è respirata aria di novità, tra iniziative commerciali e piccoli cambiamenti personali. Lia ha sorpreso tutti con un trucco particolarmente vistoso, che sembra perfetto per gli scatti del calendario. Dietro quella scelta, però, si nascondeva anche un'altra motivazione, che ha incuriosito chi le sta intorno.

Nel frattempo Odile continua a guardare al futuro della GMM. Dopo aver deciso di investire nel prêt-à-porter, la giovane ha pensato di arricchire ulteriormente l'offerta del grande magazzino con una linea di accessori. Un progetto che conferma la sua voglia di lasciare un segno nell'azienda e di esplorare nuove opportunità.

Al Paradiso, invece, Valeria ha fatto il suo ritorno per presentare la nuova collezione di intimo. La sua presenza ha riportato una ventata di entusiasmo tra le Veneri, proprio mentre Diana riceve un sostegno che non si aspettava. Rebecca, infatti, ha approvato la sua decisione di opporsi alla madre, riconoscendo il coraggio dimostrato dalla ragazza nel difendere le proprie idee.

Per la famiglia Guarnieri-Sant'Erasmo, invece, è arrivato un momento più malinconico. La piccola Margherita deve rientrare a Parigi e tutti si preparano a salutarla. Una partenza particolarmente delicata per Riccardo, che ha appena ritrovato la figlia e sta cercando di ricostruire con lei un rapporto di fiducia.

Le anticipazioni di martedì 24 novembre

La puntata di martedì 24 novembre porta al centro Odile e Matteo, impegnati nei preparativi della serata di beneficenza dedicata alla casa-famiglia. I due vogliono organizzare una festa capace di riunire le persone attorno a una buona causa, trasformando l'occasione in un momento piacevole e coinvolgente.

Anche Irene decide di dare il proprio contributo e ha un'intuizione che riguarda Johnny. La giovane capocommessa trova infatti un'idea per renderlo parte dell'iniziativa, aggiungendo un nuovo tassello all'organizzazione dell'evento.

Ben diversa è l'atmosfera che si respira a casa di Delia, sempre più nervosa per l'imminente arrivo dei genitori. La ragazza desidera accoglierli nel migliore dei modi e punta tutto su una cena preparata con cura. Per evitare brutte figure chiede una mano a Mimmo, ma i suoi programmi prendono una piega imprevista. Qualcosa, infatti, non va come sperato e la serata rischia di diventare più complicata del previsto.

Sul fronte professionale, infine, Valeria si ritrova davanti a un bivio. Iacopo le presenta una proposta di lavoro che potrebbe aprirle prospettive interessanti, ma accettare significa anche compiere una scelta tutt'altro che semplice. Per la donna arriva così il momento di valutare le proprie priorità, tra nuove ambizioni e ciò che ha costruito fino a questo momento.