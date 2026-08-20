Stranger Things, il finale ha deluso anche Noah Schnapp: “Avrei cambiato un dettaglio con Vecna”

Ci sono finali destinati a chiudere una storia e altri che, invece, continuano a far nascere domande: quello di Stranger Things appartiene decisamente alla seconda categoria. A riportare l'attenzione su uno dei punti più discussi della quinta stagione è stato proprio Noah Schnapp, interprete di Will Byers.

La scena che Noah Schnapp avrebbe voluto diversa

Durante un incontro con i fan al Comic Con Wales 2026, a Noah Schnapp è stata rivolta una domanda semplice: se potesse tornare indietro, cambierebbe qualcosa dell'ultima stagione di Stranger Things? L'attore non ha avuto bisogno di pensarci troppo e ha indicato subito una scena precisa, quella che riguarda il destino di Vecna e il rapporto costruito negli episodi finali con Will Byers.

Stranger Things 5: Noah Schnapp in una scena

Per Schnapp, infatti, la conclusione di quella storyline lascia un vuoto difficile da ignorare. Nel corso della stagione il personaggio percepisce la presenza del suo nemico grazie alla connessione con la Mente alveare, un legame che sembra diventare sempre più forte fino allo scontro conclusivo. Eppure, nel momento in cui Vecna viene eliminato, tutto si interrompe senza alcuna conseguenza apparente.

"Se potessi cambiare qualcosa? Onestamente, quello che non mi ha convinto è che, quando Vecna muore, Will non avverte assolutamente nulla. Avevo sempre pensato che fossero collegati, che lui sentisse ciò che passava attraverso la Hive Mind. Poi, improvvisamente, Vecna viene decapitato e Will non prova niente. È un passaggio che non sono mai riuscito a comprendere del tutto. Mi sarebbe piaciuto vedere qualcosa in più. Ma io non scrivo la serie."

Un interrogativo che accompagna il finale da mesi

Le dichiarazioni dell'attore finiscono per riportare alla luce una delle osservazioni più ricorrenti emerse dopo il debutto della stagione conclusiva. Molti spettatori avevano infatti fatto notare come il rapporto tra Will e Vecna, costruito con attenzione per diversi episodi, sembrasse dissolversi proprio nel momento in cui avrebbe dovuto raggiungere il suo punto culminante.

Stranger Things 5: una scena della stagione finale

Schnapp, in realtà, non mette in discussione il lavoro dei fratelli Duffer e lo precisa lui stesso con sincerità. Più che una critica, la sua appare come la riflessione di chi ha trascorso quasi un decennio nei panni dello stesso personaggio e ne conosce ogni sfumatura. Proprio per questo le sue parole hanno attirato l'attenzione dei fan, molti dei quali condividono lo stesso dubbio fin dalla messa in onda del finale.

Per ora non sono arrivate spiegazioni ufficiali da parte degli autori e difficilmente quel particolare verrà approfondito in futuro. Resta però curioso che una delle domande più discusse tra gli spettatori sia oggi la stessa che continua a lasciare perplesso anche l'attore che ha dato volto a Will Byers per cinque stagioni.