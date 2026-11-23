La Famiglia Panini - L'Avventura delle Figurine è già un successo per la RAI, e c'erano in fondo molti dubbi a riguardo. La fiction con Serena Rossi, in onda su Rai 1 per tre prime serate, ha conquistato il primo posto negli ascolti TV di domenica 22 novembre 2026, raccogliendo oltre 3,5 milioni di spettatori, e staccando nettamente la soap turca di Canale 5, ferma sotto il 13% di share.

La distanza tra le due principali ammiraglie è significativa: Rai1 si porta avanti con oltre 1,8 milioni di spettatori rispetto a Canale5, che non riesce a contrastare il risultato della proposta della rete pubblica.

Gli ascolti della prima serata: Rai1 domina, Canale5 arranca

La Famiglia Panini: una scena della fiction Rai

La famiglia Panini si prende la vetta degli ascolti con 3.635.000 spettatori e il 23% di share, confermando il forte interesse del pubblico per la proposta di Rai 1. Su Canale5, Racconto di una Notte totalizza invece 1.820.000 spettatori, pari al 12,7% di share. Un risultato che lascia la rete ammiraglia Mediaset a distanza considerevole dalla concorrenza.

Tra le proposte delle altre reti tutto sommato nessuna sorpresa: spicca come sempre Che Tempo Che Fa sul Nove. Il programma di Fabio Fazio raggiunge 1.754.000 spettatori con il 10,3%, mentre Che Fuori Tempo Che Fa, nella parte successiva, raccoglie 1.036.000 spettatori e il 7,2%. Su Italia1, Le Iene presentano: La Cura registra 704.000 spettatori e il 6,9% di share, dopo un'anteprima da 719.000 spettatori e il 3,9%.

Timidi miglioramenti per Report su Rai3

Su Rai3, Report raggiunge 912.000 spettatori con il 5,3% di share. Il programma di approfondimento si colloca quindi sopra la soglia dei 900.00 spettatori, dopo una presentazione da 746.000 spettatori (3,9%). La successiva fascia Report Plus totalizza 702.000 spettatori e il 4,9%. Certamente meglio della scorsa settimana, quando la storica trasmissione d'inchiesta era scesa sotto i 900.000 spettatori e il 5% di share, ma siamo ancora lontani dai fasti della stagione precedente a guida Sigfrido Ranucci, quando ogni domenica Report dava vita a un testa a testa con Che tempo che fa, di cui aveva ereditato l'ambita quanto difficile collocazione in palinsesto.

Su Rete4, Fuori dal Coro ottiene 670.000 spettatori e il 5,6%, mentre su Rai2 The Rookie si ferma a 549.000 spettatori con il 3%. Più contenuti i risultati delle altre reti: su La7 Doc - La Storia di Mr Huang registra 387.000 spettatori (2,3%), Il giustiziere della notte su TV8 ne raccoglie 353.000 (2,1%) e Disturbia su Rai 4 arriva a 345.000 spettatori (2%).

Sul canale 20 di Mediaset, Cash Out - I maghi del furto totalizza 358.000 spettatori (2%), mentre Moonfall su Rai Movie si ferma a 182.000 spettatori (1,1%). Su TopCrime, Maigret e la casa del giudice raggiunge 232.000 spettatori e l'1,3%.

Affari Tuoi supera La Ruota della Fortuna

La sfida dell'Access Prime Time vede prevalere ancora una volta Affari Tuoi di Stefano De Martino. Il programma di Rai 1 conquista 4.539.000 spettatori con il 23,8% di share. Su Canale 5, La Ruota della Fortuna si ferma a 4.194.000 spettatori e il 22%, preceduta da Gira La Ruota della Fortuna, che raccoglie 3.512.000 spettatori con il 18,5%.

Tra gli altri risultati, In Onda su La7 raggiunge 1.002.000 spettatori nella prima parte (5,3%) e 767.000 nella seconda (4,1%), mentre Realpolitik su Rete4 totalizza 694.000 spettatori nella prima parte (3,6%) e 604.000 nella seconda (3,2%).

La serata televisiva di domenica 22 novembre si chiude quindi con la vittoria schiacciante di Rai 1 in entrambe le fasce più ambite. E il risultato si dovrebbe replicare stasera, quando sull'ammiraglia RAI andrà in onda il finale della miniserie 177 giorni - Il rapimento di Farouk Kassam, criticata dagli spettatori ma parecchio seguita, e su Canale 5 la semifinale di un GF Vip che ha faticato per tutta la stagione.