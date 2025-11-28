Stranger Things: la storia della serie si espande con un nuovo romanzo spinoff

Tra qualche giorno sarà messo in vendita un libro che racconterà una storia ambientata tra la quarta e la quinta stagione.

La serie Stranger Things sta per concludersi, ma le storie ambientate nel mondo creato dai fratelli Duffer continueranno con un nuovo romanzo spinoff.

Al centro della trama del libro, che sarà in vendita negli Stati Uniti il 2 dicembre, ci sarà Nancy Wheeler, il personaggio interpretato da Natalia Dyer nel progetto targato Netflix.

Cosa racconterà il libro spinoff

Il romanzo di Stranger Things sarà intitolato One Way or Another ed è stato scritto dalla sceneggiatrice Caitlin Schneiderhan.

Il volume, pubblicato da Random House Worlds, sarà ambientato dopo gli eventi che hanno concluso la stagione 4.

Tra le pagine Nancy Wheeler unirà nuovamente le forze con Robin Buckley nel tentativo di risolvere un mistero. La ragazza, infatti, si convince che il suo compagno di scuola Joey Taft potrebbe essere la nuova vittima di Vecna, avendo iniziato a comportarsi in modo strano durante la cerimonia di consegna dei diplomi. Nancy e Robin entrano subito in azione e intraprendono una pericolosa missione per scoprire la verità. Mentre ottengono più informazioni e indagano, Nancy si ritrova a essere coinvolta in un mistero che potrebbe farla rimanere a Hawkins per sempre.

I fan di Stranger Things dovranno quindi attendere ancora qualche settimana per scoprire se il romanzo avrà qualche legame con gli episodi della quinta stagione. Il Volume 1 ha debuttato da poche ore sugli schermi di Netflix, mentre il Volume 2 arriverà il 26 dicembre (episodi 5-7) e il Finale il 1º gennaio 2026. Tutti gli episodi usciranno alle 2 del mattino (ora italiana).

La trama di Stranger Things 5

La storia raccontata nelle puntate dell'ultima stagione, accolta in modo molto positivo su Rotten Tomatoes, è ambientata nell'autunno 1987. Hawkins è rimasta segnata dall'apertura dei portali e i protagonisti hanno un unico obiettivo: trovare e uccidere Vecna, che è svanito nel nulla senza poter sapere quali siano i suoi piani. A complicare la missione c'è il fatto che il governo ha messo la città in quarantena militare e ha intensificato la caccia a Undici, costringendola a nascondersi di nuovo. Con l'avvicinarsi dell'anniversario della scomparsa di Will si fa strada una paura pesante e familiare.

La battaglia finale è alle porte e con essa un'oscurità più potente e letale di qualsiasi altra situazione mai affrontata prima. Per porre fine a quest'incubo è necessario che il gruppo al completo resti unito, per l'ultima volta.