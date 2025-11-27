Stranger Things 5: il punteggio Rotten Tomatoes cancella ogni dubbio sui primi episodi della stagione finale

Durante la notte sono stati distribuiti su Netflix i primi quattro episodi della stagione conclusiva della serie dei record, ma avranno soddisfatto le aspettative dei fan dopo tutti questi anni di attesa?

I primi quattro episodi della quinta e ultima stagione di Stranger Things sono ora disponibili su Netflix, e l'embargo sulle recensioni è stato revocato più o meno in concomitanza con l'inizio della premiere.

Nel complesso, i critici sono rimasti colpiti da questo inizio dell'ultimo viaggio a Hawkins, e il Volume 1 ha ora ottenuto la certificazione "Certified Fresh" con l'85% dei voti favorevoli su un totale di 47 recensioni sul noto aggregatore Rotten Tomatoes.

"Stranger Things gioca bene le sue carte nella quinta stagione, consolidando il suo status di classico della cultura pop", si legge tra i consensi generali. Ci sono state tuttavia alcune recensioni negative, con il difetto principale individuato in una certa ripetitività narrativa, mentre alcuni critici semplicemente non hanno trovato i momenti emotivi così intensi come avrebbero dovuto essere.

Stranger Things 5: un primo piano di Undici durante l'aaddestramento

Gli episodi da riguardare prima del gran finale secondo gli autori

Matt e Ross Duffer hanno selezionato quattro puntate che consigliano di rivedere prima di iniziare l'ultima stagione. Su queste pagine trovate già la nostra recensione del Volume 1 di Stranger Things 5.

Ecco la lista consigliata dai filmmaker:

Stagione 2, episodio quattro 'Will il saggio'

Stagione 2, episodio sei 'La spia'

Stagione quattro, episodio sette 'Il massacro al laboratorio di Hawkins'

Stagione quattro, episodio nove 'Il piano'

Matt ha motivato le scelte di quelle puntate spiegando: "La stagione due è quando abbiamo iniziato realmente a costruire la mitologia e a immergerci in tutto, e pensare a come questa sarebbe stata una serie in corso. Ed è dove abbiamo iniziato a gettare realmente i semi per la mitologia, e penso che probabilmente sia il motivo per cui è così rilevante. La stagione quattro lo è inoltre molto, Il massacro del laboratorio di Hawkins è una buona puntata".

Winona Ryder in una scena di Stranger Things 5

L'arrivo di Stranger Things 5 manda in tilt Netflix

Il momento del debutto dell'ultima stagione avrebbe dovuto essere una festa digitale sincronizzata, il rito collettivo che da anni accompagna l'arrivo di ogni nuovo capitolo della serie. Invece, per migliaia di utenti, si è trasformato in un muro di caricamenti infiniti ed errori improvvisi.

Secondo le segnalazioni arrivate in pochi minuti, l'app si apriva correttamente ma al momento di premere "play" comparivano schermate vuote o messaggi di errore, segno evidente che la piattaforma stava cedendo alla pressione di un debutto atteso in tutto il mondo. Al momento, il problema sembra essere stato risolto.