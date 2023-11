Stranger Things, Shawn Levy: 'Non useremo l'AI per ringiovanire il cast'

Il produttore della pluripremiata serie Netflix ha chiarito, una volta per tutte, che non verrà fatto ricorso all'intelligenza artificiale per il de-aging degli attori.

In attesa di avere maggiori notizie sulla quinta stagione di Stranger Things, attualmente in pausa per via dello sciopero degli attori, avevano fatto discutere le dichiarazioni di Shawn Levy secondo cui il team avrebbe fatto di tutto per fare in modo che il cast mantenesse un aspetto giovanile. In molti hanno subito ipotizzato un ausilio dell'intelligenza artificiale, ma il produttore della serie ha voluto chiarire il tutto.

"Assolutamente no e sono sorpreso dal fatto che in molti lo abbiano pensato. Sappiamo quello che facciamo, il nostro cast è brillante e tutti i personaggi che i fratelli Duffer hanno creato e portato su schermo sono davvero vivi. Non ricorreremo all'AI per farli sembrare più giovani" ha dichiarato ai microfoni di Deadline.

Stranger Things 5: Cosa dobbiamo aspettarci dalla prossima stagione?

Stranger Things 5 sarà l'ultima stagione per la serie di successo ideata dai Fratelli Duffer e a quanto pare sarà più breve della precedente.

Stranger Things debutta a teatro

L'universo narrativo di Stranger Things arriverà anche a teatro con Stranger Things: The First Shadow, uno spettacolo prequel che racconterà eventi passati in quel di Hawkins, mostrandoci come se la cavavano dei giovani Joyce e Hopper (e non solo).

La premiere teatrale è fissata per il 14 dicembre al Phoenix Theatre a Londra. "Il cast di Stranger Things: The First Shadow è semplicemente fenomenale" hanno affermato i Duffer "Questi attori esploreranno in maniera brillante il passato di molti dei personaggi preferiti dei fan - inclusi Hopper, Joyce, Bob, Henry e il Dr. Brenner -, ma porterà in vita anche tanti nuovi personaggi. Non potremmo essere più entusiasti e non vediamo l'ora che possiate vederli sul palco. Ci vediamo a Londra, Nerd!".