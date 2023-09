Stranger Things: The First Shadow, ecco il cast dello spettacolo prequel della serie Netflix

Stranger Things: The First Shadow si prepara ad approdare nel West End, ma prima ci viene presentato il cast del prequel della popolare serie Netflix.

Il mondo di Stranger Things sta per invadere il palcoscenico del West End con Stranger Things: The First Shadow, lo spettacolo prequel della celebre serie Netflix ideata dai Fratelli Duffer. Scopriamo cosa racconterà e chi lo porterà in scena.

Benvenuti nella Hawkins del passato

La popolarità di Stranger Things non ha confini, e infatti si va oltre la televisione con Stranger Things: The First Shadow, uno spettacolo teatrale che racconterà eventi passati in quel di Hawkins, mostrandoci come se la cavavano dei giovani Joyce e Hopper (e non solo).

Come riporta Deadline, tra 8 settimane - il 14 dicembre - al Phoenix Theatre di Londra si terrà la World Premiere di Stranger Things: The First Shadow diretto da Stephen Daldry e Justin Martin e un cast composto da Isabella Pappas (Joyce Maldonado), Oscar Lloyd (James Hopper, Jr.), Shane Attwooll (Chief Hopper), Chase Brown (Lonnie Byers), Michael Jibson (Victor Creel), Louis McCartney (Henry Creel), Lauren Ward (Virginia Creel) Ammar Duffus (Charles Sinclair), Gilles Geary (Ted Wheeler), Patrick Vaill (Dr. Brenner), Kemi Awoderu (Sue Anderson), Maisie Norma Seaton (Claudia Henderson), Calum Ross (Walter Henderson), Christopher Buckley (Bob Newby), Ella Karuna Williams (Patty Newby), Florence Guy (Karen Childress), Max Harwood (Allen Munson) e Matthew Pidgeon (Father Newby), a cui si uniranno anche Mark Hammersley, Tom Peters, Kingdom Sibanda, Lauren Arney, Reya-Nyomi Brown, Patricia Castro, Tricia Adele-Turner, Danny Sykes, Meesha Turner, Tiana Simone, Lydia Fraser e Isaac Gryn.

"Il cast di Stranger Things: The First Shadow è semplicemente fenomenale" hanno affermato i Duffer "Questi attori esploreranno in maniera brillante il passato di molti dei personaggi preferiti dei fan - inclusi Hopper, Joyce, Bob, Henry e il Dr. Brenner -, ma porterà in vita anche tanti nuovi personaggi. Non potremmo essere più entusiasti e non vediamo l'ora che possiate vederli sul palco. Ci vediamo a Londra, Nerd!".

Di cosa parla Stranger Things: The First Shadow

La storia, scritta da Kate Trefry, è stata originariamente ideata dai Fratelli Duffer assieme a Jack Thorne e la stessa Tefry, ed è prodotta, oltre che da Netflix e Sonia Friedman Productions, anche dalla 21 Laps Entertainment, con produttori associati proprio Matt e Ross Duffer.

Come recita la sinossi ufficiale: "Hawkins, 1959. Una normalissima città con normalissime preoccupazioni. La macchina di un giovane Jim Hopper non vuole saperne di partire; la sorella di Bob Newby non prende sul serio il suo radio show, e Joyce Maldonado vuole soltanto diplomarsi e andarsene da questa diamine di città. Ma quando un nuovo studente, Henry Creel, arriva in città, la sua famiglia si renderà conto che non è così semplice ricomiciare dall'inizio... E le ombre del passato non sono mai troppo lontane".