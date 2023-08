Stranger Things 5, David Harbour svela: 'So come finisce la serie'

David Harbour ha confermato di aver letto alcuni script della stagione 5 di Stranger Things, l'ultima della serie creata dai fratelli Duffer.

Le riprese dell'ultimo capitolo della storia non sono ancora iniziate a causa degli scioperi degli sceneggiatori e degli attori attualmente in corso negli Stati Uniti.

Le dichiarazioni dell'interprete di Hopper

Stranger Things: una scena della terza stagione con David Harbour

L'attore David Harbour, rispondendo alle domande del podcast Happy Sad Confused, ha spiegato che lui e gli altri membri del cast hanno potuto leggere alcuni script: "Sono incredibili, come il solito. Continuano a superarsi, questi sceneggiatori attualmente in sciopero chiamati Fratelli Duffer".

L'interprete di Hopper ha poi aggiunto: "Sarà un'incredibile impresa. Le scenografie e le cose negli script che abbiamo visto sono più grandiose rispetto a tutto quello che abbiamo fatto in passato".

L'ultima stagione riprenderà inoltre da dove si era interrotta la storia: "Inizieremo un po' dopo il momento in cui ci avete visto su quella collina guardando le ceneri, il fumo e gli incendi. Dovete immaginare che il mondo sia in una situazione diversa".

Stranger Things 5: Cosa dobbiamo aspettarci dalla prossima stagione?

Il ritorno sul set ostacolato dagli scioperi

Harbour ha sottolineato che non ha idea di quanto potranno iniziare le riprese, tuttavia ha confermato il suo entusiasmo perché la storia si concluderà in modo coraggioso e fantastico, concludendo la storia dei personaggi in modo soddisfacente. David ha inoltre svelato che sa come si concluderà la storia: "So cosa sarà. So dove finiremo ed è davvero, davvero emozionante. Quello è il termine che userò".