Stranger Things, Sadie Sink sulla sua amicizia con Millie Bobby Brown: "Senza di lei sarei persa"

Molto spesso accade che i set diventino fonte di grandi relazioni amorose o di amicizia. Questo è il caso di Sadie Sink e Millie Bobby Brown, diventate celebri per i ruoli di Max e Undici nella serie Netflix Stranger Things, pronta a concludersi con la quinta stagione.

In una recente intervista ai microfoni di Access, Sadie Sink ha parlato della sua profonda amicizia con Millie: "Saremmo perse se non ci supportassimo a vicenda. Ci confidiamo sempre quando le cose vanno male o c'è semplicemente bisogno di parlare per sfogarsi. Soprattutto con Millie che all'inizio era l'unica ragazza all'interno dello show. Ci vogliamo davvero bene".

Il personaggio di Max è stato uno dei punti centrali della quarta stagione di Stranger Things, dando vita a una scena ormai cult con la ragazza che fugge da Vecna mentre in sottofondo parte Running Up That Hill di Kate Bush. Le riprese della quinta stagione, che chiuderà ufficialmente l'arco narrativo iniziato nel 2016, inizieranno nei primi mesi del 2023. Non sono però esclusi possibili spinoff per ampliare il franchise.

L'ultima stagione dello show è sicuramente stata la più oscura finora, poiché ha introdotto il personaggio di Vecna, interpretato da Jamie Campbell Bower: una nuova orribile minaccia. Undici (Millie Bobby Brown) e i suoi amici hanno cercato di distruggere questa creatura spaventosa e la quarta stagione si è conclusa nel bel mezzo del regno del terrore di Vecna.

Scoprite la nostra recensione di Enola Holmes 2, che vede il ritorno di Millie Bobby Brown su Netflix nei panni della sorellina di Sherlock Holmes.