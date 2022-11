Enola Holmes 2, la recensione: l’intrigante sequel targato Netflix con Millie Bobby Brown e Henry Cavill

ech li gocio baiab oizini

Se vi piacciono i misteri, se vi diletta risolvere enigmi, indovinelli e anagrammi (come quello qui sopra), se siete appassionati di gialli o dei fan di Sherlock Holmes, o se semplicemente avete voglia di passare un paio d'ore guardando una delle novità della stagione, con la nostra recensione di Enola Holmes 2 vogliamo ricordarvi che la più giovane detective di casa tornerà il 4 novembre su Netflix con un nuovo, intrigante caso. Curiosi di sapere come se la sono cavata questa volta Millie Bobby Brown e Henry Cavill?

Il segno dei... due

Enola Holmes 2: Millie Bobby Brown in una foto promozionale

Due è il numero chiave: due come i film di Netflix ambientati nel mondo di Enola Holmes, che prende ispirazione da quello cartaceo delineato da Nancy Springer nei suoi libri; due come gli artefici della storia che vediamo anche questa volta sullo schermo, ovvero il regista Harry Bradbeer e lo sceneggiatore Jack Thorne, di ritorno dopo il successo del primo capitolo; e due come i detective interpretati da Millie Bobby Brown e Henry Cavill che dovranno vedersela con altrettanti casi, sebbene, come anticipato anche dai trailer di Enola Holmes 2, questi convergeranno presto in uno.

Enola Holmes 2: Henry Cavill in una foto del film

La nuova avventura della star di Stranger Things nei panni della sorellina del più celebre detective al mondo (un ruolo che le si addice e in cui è capace di brillare ancor più di quello che l'ha resa famosa in tutto il mondo, se vogliamo essere onesti) la porterà infatti alla ricerca di una ragazza scomparsa, mentre il fratello - al quale diventa sempre più evidente che non abbia nulla da invidiare per intelletto e carisma - si ritroverà per la prima volta in difficoltà nel risolvere un caso concernente il governo e del denaro mancante. Una trama intricata che trova in parte le sue radici in un fatto realmente accaduto nella storia della Londra vittoriana, e in grado di tenere in piedi la pellicola in modo piuttosto soddisfacente.

Enola Holmes 2: Millie Bobby Brown in un'immagine

Scopriremo man mano come siano complementari i due casi, ma anche come lo sono gli sviluppi caratteriali di Enola e Sherlock. La prima non viene mai adombrata dal secondo, contrariamente a quanto si potrebbe credere, e anzi uno dei punti di forza del film (e diremmo di tutto il franchise) risiede proprio nella dinamica tra i due (e la chimica tra i loro interpreti), che darà i suoi frutti anche a livello di trama. E a tal proposito, vi consigliamo di attendere fino ai titoli di coda per passare alla prossima visione, o vi perderete un'interessante "anticipazione"...

Squadra e formula che vincono non si cambiano... ma si ampliano e si migliorano

Enola Holmes 2: Millie Bobby Brown e Helena Bonham Carter in in un'immagine del film

In Enola Holmes 2 ritroviamo diversi di quegli elementi che hanno convinto già dal primo film (come vi raccontavamo anche nella nostra recensione di Enola Holmes) e che questa volta sembrano funzionare nuovamente alla grande, forti anche dell'esperienza nata nella realizzazione del precedente lungometraggio: viene portata avanti la tradizione dello sfondamento della quarta parete, e quella di Enola come narratrice delle sue stesse avventure; i tempi narrativi continuano ad essere intelligentemente manipolati in modo da rendere più dinamico il racconto, e prosegue l'operazione di visual engagement con la commistione di stili differenti che arricchiscono l'esperienza visiva e contribuiscono a tenere sempre alta l'attenzione del pubblico.

Enola Holmes 2: Millie Bobby Brown in un'immagine del film

Non guasta, ed è ovviamente un eufemismo, l'apporto che un cast davvero ben pensato riesce a dare alla pellicola. Come abbiamo già rimarcato più volte, d'altronde, Brown e Cavill sono i quarterback di questo film come lo erano del precedente, assieme naturalmente a Helena Bonham Carter che, per quanto il suo screen time possa essere ridotto, è sempre una garanzia. Qui si aggiungono poi diversi interpreti che lasciano il segno, come David Thewlis, Hannah Dodd, Serrana Su-Ling Bliss e Sharon Duncan-Brewster, e ritroviamo di buon grado anche Susan Wokoma e specialmente Louis Partridge, visto lo spazio dedicato all'evoluzione del rapporto tra Enola e Lord Twekesbury. Non pervenuto nel senso più letterale del termine, invece, Sam Claflin, dato che il suo Mycroft non si vede proprio nel sequel.

In più, i fan di Sherlock saranno contenti di vedere come altri elementi e personaggi del lore doyliano faranno capolino in questo nuovo capitolo delle avventure di Enola Holmes, e fanno presagire l'arrivo di un (potenziale) successivo.