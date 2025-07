Stranger Things 5, Linda Hamilton: "Lavorare sul set era come girare un film"

I primi episodi della stagione 5 della serie Stranger Things arriveranno su Netflix il 26 novembre e tra gli interpreti ci sarà anche Linda Hamilton, la star di Terminator.

L'attrice, in una recente intervista, ha ora condiviso qualche dettaglio sull'esperienza vissuta sul set del progetto creato dai fratelli Duffer.

L'esperienza sul set

Linda Hamilton, parlando di Stranger Things, ha spiegato: "Abbiamo impiegato un anno per girare otto episodi, quindi non ero mai stata coinvolta in un progetto per un anno. Sei mesi al massimo. Terminator, Dante's Peak... Film di quel tipo richiedevano in passato sei mesi di riprese e ora quasi nessuno gira in quel modo".

L'attrice ha aggiunto: "Siamo andati avanti per un anno e l'impegno sul set era enorme e cambiava continuamente, semplicemente a causa di questioni produttive, per il meteo, e vari motivi. Si trattava di essere sempre pronti, per un intero anno, per correre ad Atlanta in ogni momento. Quindi è stato davvero interessante. Essere pronta a balzare in scena, interpretare nel modo giusto il personaggio, come meritava".

Stranger Things 5: i giovani protagonisti sul set

Hamilton ha quindi parlato dei ciak effettuati sottolineando: "Hanno iniziato con tutte le mie scene più importanti durante la mia prima settimana. Stavo preparandomi prima, ma la mia prima settimana di riprese è stata enorme. Ho guardato a che punto erano del programma e ho pensato: 'Non riusciranno a farlo. Non ho nemmeno ancora pronunciato le battute del personaggio'".

Linda ha chiarito: "Non iniziano con l'episodio 1. Erano impegnati con l'episodio 2, e poi ho capito che ogni singolo giorno di ciak è così imponente. Ho pensato: 'Deve essere in parte perché non c'è modo per realizzare queste intere scene d'azione, gli effetti speciali, la recitazione e tutte le cose relative ai personaggi'. E quello era il mio primo giorno, perché ogni giorno in cui girano hanno delle scene impegnative come quelle".

Il lavoro sull'ultima stagione

Dopo gli episodi in arrivo a novembre, la seconda parte della quinta stagione debutterà il 25 dicembre, e la terza arriverà su Netflix il 31 dicembre.

Le riprese dell'ultimo capitolo della storia ambientata a Hawkins, dopo molti slittamenti e posticipi, erano iniziate a gennaio 2024 e si sono concluse a dicembre 2024.

Nel cast torneranno i protagonisti principali: Millie Bobby Brown (Undici), Finn Wolfhard (Mike), Gaten Matarazzo (Dustin), Caleb McLaughlin (Lucas), Noah Schnapp (Will), Sadie Sink (Max), Winona Ryder (Joyce) e David Harbour (Hopper), insieme a Joe Keery, Natalia Dyer, Charlie Heaton e Maya Hawke.