Stranger Things, l'ira dei fan per la parodia di Finn Wolfhard al SNL: "Inutile e volgare"

Il debutto dell'interprete di Mike Wheeler al Saturday Night Live ha infastidito i fan per le battute a sfondo sessuale inutili e inadatte al target dello show.

Il primo episodio del Saturday Night Live del 2026 ha visto il debutto come conduttore della star di Stranger Things Finn Wolfhard, che ha interpretato Mike Wheeler nella serie Netflix di successo. Accompagnato, a sorpesa dalle co-star Gaten Matarazzo e Caleb McLaughlin, Wolfhard ha dedicato numerosi sketch-parodia allo show che gli ha dato la fama, ma alcune battute inutili, volgari e infelici hanno suscitato lo sdegno dei fan.

"Stranger Things è tornato con sequel, prequel, requel e spinoff", così una voce fuori campo ha introdotto falsi trailer di spinoff, tra cui una serie intitolata Strangerous Minds su Steve Harrington che continua la sua carriera di insegnante, una serie intitolata The Wheeler Report su Nancy Wheeler nei panni di una giornalista investigativa e una parodia in stile Sex and the City con Mike Wheeler nei panni di uno scrittore a New York. Questo video è finito nel mirino dei fan infastiditi da una gag gratuita a sfondo sessuale.

I protagonisti di Stranger Things

Sex and the City troppo adulto per i fan di Stranger Things?

La parodia, intitolata Mike a Manhattan, ha visto la partecipazione del conduttore del SNL Finn Wolfhard (Mike Wheeler) insieme ai suoi ex colleghi di Stranger Things Caleb McLaughlin (Lucas Sinclair) e Gaten Matarazzo (Dustin Henderson).

Dieci anni dopo il finale della serie Mike, Lucas e Dustin si ritrovano a New York a bere Cosmopolitan mentre parlano delle proprie vite sessuali. "Beh, io e Max abbiamo iniziato in modo focoso e passionale, giusto?" dice McLaughlin riferendosi all'amore giovanile tra Lucas e Max. "Dopo un paio d'anni, lei se ne sta lì sdraiata come se fosse di nuovo in coma."

Nella serie dei fratelli Duffer Max finisce in coma dopo aver affrontato il cattivo Vecna ​​alla fine della quarta stagione e rimane in coma per gran parte della quinta stagione della serie. L'ironia malriuscita su questa svolta narrativa ha irritato e disgustato molti fan che si sono lamentati apertamente sui social media.

"Che diavolo è successo al Saturday Night Live? Queste battute erano così piatte e disgustose", ha twittato un utente. "Caleb scherza sulla vita sessuale di Max e Lucas, dicendo che lei è in coma. Amico, che cazzo?"

"Hanno fatto una battuta su Lucas che fa sesso con Max priva di sensi al Saturday Night Live", ha aggiunto un altro. "Che deriva ha preso questo show?"

"La 'battuta' sul coma mi è sembrata fottutamente strana", ha commentato un terzo utente, mentre un quarto ha condiviso: "Quella battuta su Max in coma. Saturday Night Live, sei strano forte!"

Nessun tocchi il coming out di Will

Ma la battuta sulla vita sessuale di Lucas e Max non è stato l'unico sketch a indignare gli spettatori. Tra le gag più irrispettose si colloca anche la spiegazione dell'assenza di Will Byers (Noah Schnapp).

"E prima che vi arrabbiate e diciate: 'Come mai Will non c'è?' È perché la sua scena di coming out è ancora in corso", ha scherzato la voce fuori campo del SNL, facendo riferimento al monologo di cinque minuti presente nel settimo episodio in cui Will fa coming out. Ma i fan hanno criticato aspramente la gag, definendola di cattivo gusto.

"Non è necessario prendere in giro la scena di Will, anche se i dialoghi erano pessimi", ha scritto un utente Instagram, mentre un altro ha commentato: "Quella battuta su Will era così inutile".

Un terzo ha scritto: "Che mancanza di rispetto prendere in giro la scena del coming out di Will, è ridicolo".

Qualche commentatore si è azzardato a difendere il Saturday Night Live scrivendo: "Stanno prendendo in giro la lunghezza di quella scena di Will e come è stata scritta, non il fatto che fosse gay. Il Saturday Night Live non è uno show per adolescenti e contiene battute per adulti, non dovreste guardarlo se non vi piacciono le battute ciniche".

Potete approfondire leggendo la nostra recensione del finale di Stranger Things 5, anch'esso oggetto di sfottò e battute da parte del Saturday Night Live.