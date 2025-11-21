Stranger Things, i fratelli Duffer sullo spinoff: "Netflix ora sa di cosa si tratta"

In attesa dell'arrivo dell'ultima stagione dello show, Matt e Ross Duffer hanno condiviso un interessante aggiornamento sul prossimo progetto.

I creatori di Stranger Things, Matt e Ross Duffer, hanno condiviso un aggiornamento sul possibile spinoff della serie Netflix. Dal 2022, anno in cui era arrivata la quarta stagione, si parla dello sviluppo di un progetto, per ora non ancora apparentemente fermo alle prime fasi di ideazione.

L'appoggio di Netflix allo spinoff

Matt Duffer, intervistato da Deadline, ha parlato dello spinoff di Stranger Things dichiarando: "Stiamo andando avanti con il lavoro. Netflix... Sanno finalmente di cosa si tratta. Non lo avevamo rivelato. Erano così frustrati".

Lo sceneggiatore ha aggiunto: "Semplicemente non lo avevamo detto. Finn Wolfhard aveva indovinato di cosa si trattava, quindi era l'unico che ne era a conoscenza".

Ross Duffer ha tuttavia aggiunto: "Penso che potrebbe essersene dimenticato, tuttavia, perché l'ultima volta che ne ha accennato ho detto: 'Non si tratta di quello'. Forse stava semplicemente facendo il vago. Non lo so".

Wolfhard, nel mese di agosto, aveva condiviso con Variety la sua ipotesi sulla possibile serie spiegando che pensa potrebbe non esserci alcun collegamento diretto ai personaggi di Stranger Things o agli eventi ambientati a Hawkins, pur essendo ambientato nello stesso universo e condividendone la mitologia.

Qualche anticipazione sul progetto

Matt ha quindi sottolineato: "La cosa divertente, perché tutti hanno avuto paura che avesse rivelato di cosa parlasse lo spinoff, è il fatto che penso se ne sia dimenticato. Devo in realtà parlarne, ma in ogni caso, ora tutti tra le fila di Netflix lo sanno. Sono davvero entusiasti e sostengono il progetto".

Il co-creatore di Stranger Things, di cui è stata condivisa una clip dell'ultima stagione, ha ribadito: "Sono davvero entusiasta per il team che abbiamo assemblato, al punto che non posso parlarne senza potenzialmente mettermi nei guai, ma condivideremo nuove informazioni presto. Stiamo cercando di svilupparlo piuttosto rapidamente, quindi speriamo venga realizzato presto".

In precedenza Duffer aveva confermato che la nuova serie, se verrà prodotta, sarà molto diversa da Stranger Things e resteranno coinvolti con la sua realizzazione nonostante il nuovo accordo stretto con Paramount.