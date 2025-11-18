Stranger Things 5: la prima clip, che svela l'addestramento di Undici, lascia i fan perplessi

Cresce l'attesa per la quinta e ultima stagione di Stranger Things, in vista della premiere del 26 novembre che vedrà l'arrivo su Netflix del Volume 1, i primi quattro episodi. A far discutere è però la prima clip della stagione, apparsa sui social, che svela l'addestramento fisico di Undici mentre si prepara a combattere Vecna.

L'account YouTube ufficiale di Netflix ha condiviso una clip di Stranger Things 5 che vede Undici, interpretata da Millie Bobby Brown, allenarsi in vista delle battaglie che potrebbero presto svolgersi a Hawkins. Il video la vede impegnata in un percorso che prevede salti su auto rotte ed esercizio della telecinesi, il tutto cronometrato da Jim Hopper (David Harbour) e Joyce Byers (Winona Ryder).

Perché la clip della quinta stagione di Stranger Things sta facendo discutere i fan?

Utenti perplessi dopo la visione della clip poiché una scena piuttosto semplice e brev contiene un numero elevatissimo di tagli di montaggio. Un utente li ha perfino contati, svelando che si tratta di 30 tagli. Altri contestano il tono e l'aspetto generale della scena, paragonandola a un montaggio comico di Hot Rod - Uno svitato in moto, film comico di Akiva Schaffer del 2007.

Cosa accade nella stagione 5?

In Stranger Things 5 Hawkins viene sconvolta dall'apertura dei Varchi e i nostri eroi sono uniti da un unico obiettivo: trovare e uccidere Vecna. Ma lui è scomparso, la sua posizione e i suoi piani sono sconosciuti. A complicare la loro missione, il governo ha imposto alla città una quarantena militare e intensificato la caccia a Undici, costringendola a tornare a nascondersi. Con l'avvicinarsi dell'anniversario della scomparsa di Will, si avvicina anche un terrore familiare. La battaglia finale incombe, e con essa, un'oscurità più potente e mortale di qualsiasi cosa i protagonisti abbiano affrontato finora. Per porre fine a questo incubo l'intero gruppo dovrà unire le forze un'ultima volta.

Il Volume 2 di Stranger Things approderà su Netflix il 26 novembre, mentre l'appuntamento col gran finale è previsto per il 1° gennaio 2026.