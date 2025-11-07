Stranger Things, i fratelli Duffer smentiscono le ipotesi di spinoff: "La storia di Hawkins si è conclusa"

Matt e Ross Duffer hanno parlato del possibile futuro di Stranger Things, frenando le speranze dei fan che vorrebbero un ritorno dei protagonisti.

I creatori di Stranger Things hanno parlato della possibilità che la storia di Undici e degli altri protagonisti continui con spinoff o altri progetti dopo gli eventi raccontati nella stagione 5.

Il 26 novembre arriverà in streaming su Netflix la prima delle tre parti del capitolo finale della storia ambientata a Hawkins, ma i fan stanno già pensando al futuro dell'universo.

La fine della storia dei protagonisti

Ross Duffer, che ha creato lo show insieme al fratello Matt, ha raccontato a SFX Magazine che un capitolo importante della storia di Stranger Things si concluderà completamente con le puntate inedite, di cui sono stati svelati i primi cinque minuti. Il filmmaker ha raccontato: "Questa è realmente la fine della storia di Undici, e Mike, Lucas, Dustin, Steve e di tutti questi personaggi, e nello specifico di Hawkins".

Stranger Things: i protagonisti in una scena corale

Matt ha poi ribadito che c'è un motivo specifico per cui la storia non proseguirà in futuri spinoff: "Non c'è realmente niente che valga ancora la pena esplorare. Il libro è chiuso, e il finale non avrebbe davvero lo stesso impatto se lo lasciassimo aperto per qualche tipo di sequel".

Parlando del futuro di Stranger Things, Ross Duffer ha voluto spiegato: "Non vuoi che tra 20 anni ci sia un gruppo di personaggi che dicono: 'Oh, sarà meglio far tornare Mike, sapeva come affrontare tutto questo!'. Non è quello che ci interessa".

Nessuna reunion nel futuro di Stranger Things

I prossimi progetti ambientati nell'universo di Stranger Things, secondo i due creatori, non intaccherà in nessun modo quanto costruito con lo show Netflix originale.

Matt ha successivamente ironizzato: "Scherzavo con i nostri membri del cast che tra 20 anni, se le nostra carriere saranno realmente andate a picco, se avremo bisogno di un assegno, potremmo sempre strisciare e ritornare indietro, tipo che un'altra falla si è aperta nel Sottosopra. Ma abbiamo detto tutto quello che volevamo su questi personaggi e il Sottosopra".