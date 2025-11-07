Stranger Things 5: i primi cinque minuti svelano cosa è accaduto a Will nel Sottosopra nel 1983

Svelati i primi minuti della premiere della quinta e ultima stagione della serie Netflix, scopriamo cosa è accaduto a Will Byers dopo essere stato risucchiato nel Sottosopra, allontanato brutalmente da amici e parenti.

L'ultima stagione di Stranger Things ci riporterà là dove tutto ha avuto inizio, come mostrano i primi cinque minuti della quinta e ultima stagione svelati poche ore fa nel corso di un evento esclusivo in streaming.

La premiere di Stranger Things 5 si aprirà dunque nel Sottosopra, con Will Byers confuso e infreddolito, costretto a sfuggire a una scatenata Vecna. La data degli eventi mostrati è il 12 novembre 1983, sei giorni dopo la scomparsa di Will.

Che cosa accade nei primi cinque minuti di Stranger Things 5?

La scena si apre con Will, rannicchiato nel Sottosopra, che si fa coraggio canticchiando Should I Stay or Should I Go dei Clash, mentre trema per il freddo e per la paura. All'improvviso una Demogorgone irrompe nella scena cercando di catturarlo. Il ragazzino si dà alla fuga arrampicandosi su un albero altissimo e poi saltando su un altro albero, ma i rami si spezzano e precipita a terra. Viene, quindi trascinato in un rifiugio dove si trova faccia a faccia con Vecna.

"Finalmente. Possiamo iniziare", gli dice Vecna, interpretato da Jamie Campbell Bower. "Tu ed io faremo cose meravigliose insieme, William. Cose meravigliose." Nel frattempo, un tentacolo si attacca al viso di Will e gli inietta una sostanza nel corpo.

I giovani protagonisti di Stranger Things 5 in azione

Che cosa ci aspetta nell'ultima stagione?

I co-creatori dello show Matt e Ross Duffer hanno dichiarato a Entertainment Weekly la scorsa settimana che gli episodi finali di Stranger Things soddisferanno anche i fan più esigenti.

Ross Duffer ha anticipato che gli spettatori "inizieranno a scoprire di più su cosa è successo e quale è il collegamento tra tutto questo e Vecna." Matt Duffer ha aggiunto che gli ultimi episodi conterranno la risposta alle domande dei fan.

"Gran parte della stagione è stata costruita attorno all'idea di chiudere il cerchio, rispondendo a molte delle domande poste nella prima stagione. Penso che le due domande più importanti a cui non abbiamo risposto nella prima stagione e a cui invece daremo risposta in questi nuovi episodi siano: 'Cos'è veramente il Sottosopra?' e 'Perché Will è stato rapito?'"

Matt ha concluso: "Dato che la storia è iniziata con Will e la sua scomparsa, abbiamo pensato che, per chiudere il cerchio, dovesse concludersi con lui. Nelle ultime due stagioni, abbiamo un po' trascurato Will, quindi c'è molto da esplorare con lui sia dal punto di vista del personaggio che della trama."

I primi quattro nuovi episodi di Stranger Things 5 saranno disponibili il 27 novembre su Netflix, mentre altri tre seguiranno il 26 dicembre e il gran finale approderà in streaming il 1 gennaio 2026.