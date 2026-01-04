Stranger Things, i fan impazziscono per Jamie Campbell Bower al punto da volerlo in un ruolo nel DCU

Il confine tra fandom e casting ideale è sempre più sottile: con l'uscita del finale di Stranger Things, l'attenzione del pubblico si è spostata rapidamente da Hawkins a Gotham, alimentando un'ipotesi affascinante: Jamie Campbell Bower come nuovo volto di Scarecrow nel DCU.

L'eredità di Vecna e il fascino oscuro di Jamie Campbell Bower

Il volto scavato, lo sguardo inquietante, una presenza scenica capace di mettere a disagio anche quando resta in silenzio: Jamie Campbell Bower ha lasciato un segno profondo interpretando Henry Creel, alias Vecna, in Stranger Things. Con la conclusione della quinta stagione, ora disponibile su Netflix, il pubblico sembra non voler archiviare così facilmente quella performance, trasformandola anzi in un biglietto da visita per futuri ruoli oscuri.

Shadowhunters - città di ossa: una scena con Jamie Campbell Bower

Sui social, in particolare su X, il nome dell'attore britannico è diventato ricorrente in un contesto ben preciso: il DC Universe guidato da James Gunn e Peter Safran. Molti fan lo vedrebbero perfetto nei panni di Spaventapasseri, al secolo Jonathan Crane, uno dei villain più disturbanti dell'universo di Batman. "Dopo aver visto il finale di Stranger Things, ho bisogno che James Gunn scelga Jamie Campbell Bower come Spaventapasseri nel DCU", si legge spesso sui social.

Non si tratta solo di suggestioni emotive. La carriera di Bower racconta una familiarità costante con personaggi ambigui o fuori asse: da Caius nella Twilight Saga a ruoli in Harry Potter e i Doni della Morte - Parte 1, The Mortal Instruments: City of Bones, Animali fantastici: I crimini di Grindelwald e più recentemente Horizon: An American Saga. A questo si aggiunge la conferma della sua presenza nella terza stagione de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, segno di una credibilità ormai consolidata nei grandi franchise.

Tra suggestioni social e progetti ancora segreti

Al momento non esiste alcun annuncio ufficiale che confermi la presenza di Spaventapasseri nel DCU. Il personaggio, creato da Bill Finger e Bob Kane nel 1941 sulle pagine di World's Finest Comics #3, è storicamente legato a Batman, pur avendo intrecciato alleanze anche con organizzazioni come la Legion of Doom e la Secret Society of Super Villains. Un antagonista che vive di paura, tossine e manipolazione psicologica: elementi che, secondo molti fan, si sposerebbero perfettamente con il registro interpretativo di Bower.

Jamie Campbell Bower sul set

Il confronto con il passato è inevitabile. Spaventapasseri è stato portato sullo schermo da Cillian Murphy nella trilogia di Christopher Nolan, oltre che da Charlie Tahan in Gotham e Vincent Kartheiser in Titans. Ogni incarnazione ha esplorato sfumature diverse del personaggio, ma l'idea di una versione DCU più disturbante e meno caricaturale sembra essere ciò che il pubblico oggi desidera.

Sappiamo che un film di Batman è in lavorazione: The Brave and the Bold. Il progetto, ancora privo di una data di uscita e di dettagli sugli antagonisti, rappresenta un terreno fertile per le speculazioni. L'assenza di informazioni ufficiali, paradossalmente, alimenta l'immaginazione collettiva, trasformando i social in una sorta di casting room virtuale.

Per ora, Jamie Campbell Bower resta fuori da ogni comunicazione ufficiale DC. Ma se c'è una lezione che il pubblico ha imparato negli ultimi anni, è che il peso del consenso online non è più un dettaglio trascurabile.