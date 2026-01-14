Stranger Things, i Duffer hanno usato ChatGPT per scrivere il finale? L'indizio nel documentario

I fratelli Duffer nel mirino dei fan dopo che alcuni screenshot del documentario sul making of dell'ultima stagione di Stranger Things, Un'ultima avventura: Stranger Things 5: dietro le quinte, lascerebbero intravedere l'uso di ChatGPT e Reddit per aiutarsi nella creazione del controverso finale.

Gli utenti avrebbero accusato Matt e Ross Duffer di aver ideato il gran finale con l'aiuto dell'intelligenza artificiale per via delle immagini del documentario, disponibile su Netflix, che mostrano un dettaglio delle schede aperte sullo schermo di un laptop tra cui un tab di ChatGPT.

I Duffer impegnati nella scrittura del finale

Il destino di Undici è stato deciso da ChatGPT?

Il documentario Un'ultima avventura: Stranger Things 5: dietro le quinte è stato pubblicato su Netflix il 12 gennaio, pochi giorni dopo il finale della serie di successo che ha tenuto i fan incollati allo streamer per dieci anni seguendo le avventure di una manciata di ragazzini dell'Indiana in lotta contro il male che ha invaso la loro cittadina, Hawkins.

"Uno sguardo dall'interno agli anni di impegno e dedizione che hanno portato all'ultimo episodio della serie dei fratelli Duffer che ha definito una generazione" si legge nella descrizione del documentario.

E proprio il dietro le quinte avrebbe "tradito" i Duffer mostrando alcuni tab sospetti aperti nel laptop usato per scrivere il finale di Stranger Things 5. Oltre a ChatGPT, si intravede una pagina aperta su Reddit e su un Google Doc, il che suggerisce che i Duffer hanno abbiano fatto largo uso delle teorie dei fan per decidere come concludere lo show.

Le critiche dei fan hanno invaso i social media

"I Duffer Brothers avevano una scheda Reddit aperta mentre scrivevano il finale di Stranger Things 5", ha scritto un utente su X pubblicando un frammento della scena.

"Chi su Reddit è responsabile del terribile finale?" ha scritto un altro utente, mentre altri hanno affermato che i Duffer "hanno preso il finale dal post di Reddit sbagliato" o hanno suggerito che "il subreddit abbia inconsapevolmente giocato un ruolo nel finale".

"Non so se abbiano usato l'intelligenza artificiale o meno, ma una cosa è certa, il finale è mediocre per essere Stranger Things" ha commentato un altro utente insoddisfatto mentre c'è chi ha evidenziato che "l'intelligenza artificiale ha un impatto maggiore sull'intrattenimento e sui contenuti di quanto ci possiamo immaginare".

La sfocatura e la poca chiarezza degli screenshot rende difficile affermare con assoluta certezza che i Duffer abbiano usato Reddit o ChatGPT. Proprio come per il destino di Undici nel finale, sta al pubblico scegliere a cosa credere e decidere quanto l'intelligenza artificiale possa aver influenzato le scelte creative dei Duffer. Certo è che gli autori di Stranger Things hanno girato il finale senza script completo, come hanno ammesso loro stessi. Di fronte a tanta pressione da parte di Netflix, dei produttori e del pubblico magari hanno avuto bisogno di qualche aiuto per trovare l'ispirazione giusta per il finale.