Stranger Things: i due videogiochi della serie Netflix compresi nell'abbonamento

Siete pronti a calarvi a tutti gli effetti nell'universo di Hawkins portato in scena in Stranger Things? Da oggi, infatti, gli abbonati a Netflix possono usufruire di Stranger Things: 1984 e di Stranger Things 3: Il gioco, due videogiochi sviluppati per gli utenti della celebre piattaforma di video on demand.

Gli abbonati italiani a Netflix possono accedere a due videogame a tema Stranger Things sviluppati per dispositivi mobile Android. I titoli in questione sono Stranger Things: 1984 e Stranger Things 3: Il gioco. Il primo consentirà agli utenti di vivere insieme a Hopper e ai ragazzi incredibili missioni a Hawkins e nel Sottosopra in questa avventura retrò stilizzata con tanti oggetti da collezionare. Il secondo, invece, consentirà di scegliere uno dei 12 personaggi di Stranger Things 3: Il Gioco, combattere in una Hawkins pixellata, formare un team con altri utenti oppure avventurarsi nel Sottosopra in solitaria.

Per usufruire di Netflix Gaming è sufficiente accedere all'app di Netflix con il proprio profilo. La piattaforma ha spiegato: "Siamo solo all'inizio e abbiamo ancora tanto lavoro da fare ma siamo molto contenti di offrire questi giochi in esclusiva all'interno dell'abbonamento a Netflix, senza pubblicità né acquisti in-app".

