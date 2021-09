Stranger Things 4: il nuovo teaser trailer della serie Netflix

Netflix ha distribuito il nuovo teaser trailer di Stranger Things 4 in occasione dell'evento globale Tudum: stavolta entriamo in una casa da brividi.

Nel corso dell'ormai famigerato evento globale Tudum, Netflix ha distribuito il nuovo teaser trailer di Stranger Things 4. Siete pronti a immergervi nelle vicende lisergiche raccontate nella serie interpretata da Winona Ryder?

Ma, soprattutto, quanto vi mancano Jim Hopper e la sua incredibile tenerezza? Se le risposte ai due quesiti sono: "Assolutamente sì" e "Tantissimo", beh, cosa aspettate a visionare il nuovo teaser trailer della quarta stagione di Stranger Things? L'appuntamento con il Sottosopra e Stranger Things è fissato per il 2022, anche se non ancora sappiamo il giorno preciso in cui lo show sarà distribuito.

Nel video si vedono degli eventi misteriosi ambientati in una casa dove poi si introducono i giovani protagonisti della serie creata dai fratelli Duffer.

Stranger Things 4 vedrà il ritorno di gran parte del cast, oltre a Millie Bobby Brown e David Harbour: Finn Wolfhard, Noah Schnapp, Caleb McLaughlin, Sadie Sink, Gaten Matarazzo, Winona Ryder, Natalia Dyer, Joe Keery, Maya Hawke, Charlie Heaton, Priah Ferguson, Cara Buono, Brett Gelman e Matthew Modine saranno infatti tutti presenti all'appello, e si aggiungeranno anche tanti volti nuovi, tra cui quelli di Jamie Campbell Bower, Amybeth McNulty, Miles Truitt, Grace Van Dien e Joseph Quinn.

Il nuovo teaser della quarta stagione di Stranger Things era stato velatamente annunciato da Noah Schnapp che, qualche giorno fa, aveva anche ufficializzato la fine delle riprese dello show.

Tudum è il primo evento virtuale organizzato da Netflix, si può seguire globalmente in live streaming, oggi 25 settembre, e sta ospitando i più famosi creativi provenienti da ogni angolo del pianeta.