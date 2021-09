Netflix Gaming arriva in Italia: da oggi videgiochi compresi nell'abbonamento

Oggi Netflix Gaming arriva in Italia: gli abbonati alla piattaforma potranno accedere ai primi cinque videogiochi su dispositivi mobile Android, tra cui due titoli su Stranger Things: ecco come si gioca.

Oggi Netflix Gaming è una realtà anche in Italia. Gli abbonati italiani a Netflix infatti, possono accedere ai primi cinque videogiochi su dispositivi mobile Android. Questi videogiochi, che elenchiamo di seguito, includono anche titoli dedicati alla serie fenomeno Stranger Things.

Stranger Things: 1984

Sviluppatore: BonusXP

Vivi insieme a Hopper e ai ragazzi incredibili missioni a Hawkins e nel Sottosopra in questa avventura retrò stilizzata con tanti oggetti da collezionare.

Sviluppatore: BonusXP

Scegli uno dei 12 personaggi di Stranger Things 3: Il Gioco e combatti in una Hawkins pixellata. Forma un team con i tuoi amici o avventurati nel Sottosopra in solitaria.

Sviluppatore: Rogue Games

Realizza una mano vincente, e magari metti a segno un full, in questo gioco dai ritmi serrati perfetto per chi vuole cimentarsi ogni tanto con il poker.

Sviluppatore: Frost Pop

Una palla da basket provvista di fucile spara freccette? Grande idea! Scagliale nella giusta direzione per centrare il canestro e il gioco è fatto.

Sviluppatore: Frost Pop

Niente draghi né mostri: lo scopo qui è far entrare la pallina nel buco muovendo la piattaforma per contrastare la gravità e le leggi della fisica.

Per iniziare a giocare, basta entrare nell'app di Netflix e nel proprio profilo. Vedrete una linea dedicata ai giochi e una nuova tab dedicata dalla quale potrete selezionare qualsiasi gioco per scaricarlo. Una volta scaricato da Google App Store, il gioco apparirà sia sulla home del vostro device Android che all'interno della vostra app Netflix.

"Siamo solo all'inizio e abbiamo ancora tanto lavoro da fare ma siamo molto contenti di offrire questi giochi in esclusiva all'interno dell'abbonamento a Netflix, senza pubblicità né acquisti in-app" spiega Netflix.

La scelta di proporre videogiochi su Netflix, in Italia come in Spagna, arriva in seguito alla risposta entusiastica da parte degli abbonati rispetto agli show interattivi e ai giochi basati sulle IP più popolari (Bandersnatch o il recente lancio di Headspace Unwind Your Mind) e siamo entusiasti di fare di piu' in questo ambito