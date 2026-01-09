Stranger Things: nel documentario sulla stagione 5 non appariranno due delle star della serie

Il 12 gennaio debutterà in streaming Un'ultima avventura, che regalerà interviste e curiosità sull'ultima stagione, e la regista ha rivelato il motivo di due assenze importanti.

Nel documentario dedicato alla realizzazione della stagione 5 di Stranger Things, intitolato Un'ultima avventura, non appariranno due delle star della serie, Winona Ryder e David Harbour.

La regista del progetto, che debutterà in streaming su Netflix il 12 gennaio, ha quindi spiegato il motivo dell'assenza in occasione di un'intervista rilasciata a Variety.

Perché non sono coinvolti Winona e David

Martina Radwan, che ha realizzato Un'ultima avventura: il dietro le quinte della stagione 5 di Stranger Things, ha spiegato che l'esclusione dei due protagonisti è legata solo alla loro disponibilità.

La filmmaker ha raccontato: "No, non ci sono. Semplicemente non avevano il tempo per farlo".

Stranger Things 5: David Harbour sul set dell'ultima stagione

Radwan ha sottolineato che non ci sono motivazioni specifiche che hanno causato l'assenza di Winona Ryder e David Harbour: "Erano impegnati con altri progetti, e non avevamo il tempo di aspettare".

Realizzare le interviste sul set non è stato infatti particolarmente semplice a causa degli impegni delle star: "Sfortunatamente, con David e Winona, non siamo riusciti a trovare il momento giusto per farlo. Abbiamo provato".

Cosa mostrerà il documentario

La sinossi del documentario condivisa da Netflix dichiara che, un decennio dopo aver rimodellato la cultura pop, Stranger Things ritorna per il suo capitolo finale. Un'ultima avventura: il dietro le quinte della stagione 5 di Stranger Things racconterà il lavoro compiuto dal cast, dai creatori e dalla troupe nel portare in vita l'ultima stagione della serie e mentre dicono addio allo show che li ha cambiati per sempre.

I fan dello show cult targato Netflix, dopo aver atteso di scoprire se esistesse veramente un 'episodio segreto' potrebbero forse trovare alcune risposte ai quesiti lasciati in sospeso, affrontati anche nella nostra recensione dell'ultimo episodio di Stranger Things 5, scoprendo inoltre qualche dettaglio del modo, e delle motivazioni, con cui i fratelli Duffer hanno delineato l'epilogo.