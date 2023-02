Stranger Things, David Harbour è pronto a dire addio alla serie Netflix: "È tempo per noi di lasciare il nido"

L'interprete di Jim Hopper in Stranger Things David Harbour è decisamente pronto a dire addio alla popolare serie Netflix, giunta ormai alla sua ultima stagione.

Stranger Things è in dirittura d'arrivo, dato che la quinta stagione della serie Netflix sarà anche l'ultima, e David Harbour è più che pronto a salutare Jim Hopper e lo show.

L'attore ha infatti recentemente spiegato ai colleghi di Discussing Film che l'addio a Stranger Things sarà inevitabilmente ricco di amarezza e di dolcezza al tempo stesso, come prevedibile per una serie che tanto ha dato sia al pubblico, sia ai suoi creatori e interpreti.

"La cosa divertente è che, quando iniziò lo show, non avrei voluto mai che finisse" afferma David Herbour "È per questo che amo questa serie. Credo che sarebbe grandioso anche se non fossi nel cast".

Ma il tempo vola, e bisogna andare avanti... "Ma adesso, sono passati ormai quasi 9 anni dalle riprese della prima stagione, e credo sia ora di scrivere la parola fine".

"È un momento dal sapore agrodolce: c'è della tristezza, ma siamo anche tutti cresciuti. È tempo per noi di lasciare il nido e dedicarci a nuovi progetti, provare cose nuove" continua.

E aggiunge, elogiando i Duffer: "E poi anche per permettere a loro di dedicarsi a qualcosa di diverso. Voglio dire, quei due hanno un così grande talento. Non vedo l'ora di vedere cosa riusciranno a fare dopo".

Quindi sì, "c'è tristezza, ma anche entusiasmo per ciò che verrà", conclude Harbour, che ricordiamo tornerà presto sul grande schermo nei panni di Red Guardian nel film Marvel Thunderbolts, nel quale collaborerà nuovamente con la co-star di Black Widow Florence Pugh.