Il Talismano: i fratelli Duffer aggiornano sullo sviluppo della serie tratta dal libro di Stephen King

Il Talismano, il libro scritto da Stephen King e Peter Straub, verrà adattato in una serie tv Netflix dai fratelli Duffer che hanno ora condiviso un piccolo aggiornamento sul progetto.

La versione destinata per il piccolo schermo della storia sarà prodotta dalla casa di produzione Amblin Television di Steven Spielberg.

I creatori di Stranger Things, intervistati da Variety, hanno parlato del progetto dichiarando: "È fantastico. Abbiamo avuto un incontro con Steven Spielberg e gli altri produttori".

Matt Duffer ha aggiunto: "È davvero presto attualmente, abbiamo delineato il primo episodio".

Ross Duffer ha poi parlato della grande ammirazione che i due filmmaker provano nei confronti del regista di cult come E.T. L'Extraterrestre e del recente West Side Story: "Penso he Steven Spielberg sia così in grado di ispirare grazie a quanto ama la gioia della narrazione, in particolare con questa, la storia raccontata in Il Talismano in cui ci sono molti elementi sovrannaturali, c'è un licantropo, ci sono molte cose eccitanti che avvengono, ma alla base si tratta realmente di una madre e di suo figlio, e del loro rapporto e dell'amore che provano a vicenda". Lo sceneggiatore e regista ha sottolineato: "L'obiettivo è di assicurarci che quegli aspetti vengano realmente portati nella serie, siamo davvero entusiasti del progetto".

Nell'adattamento del romanzo è coinvolto anche Curtis Gwinn in veste di sceneggiatore e produttore esecutivo.

Tra le pagine si racconta la storia del dodicenne Jack Sawyer che parte per compiere un'epica impresa nel tentativo di salvare la madre, che sta morendo. Il ragazzo va alla ricerca del Talismano, che potrebbe guarire la donna e salvare il mondo. Il suo viaggio lo porta a confrontarsi con l'America che conosciamo e con il mondo parallelo chiamato i Territori.

Nel 2001 Stephen King e Peter Straub hanno collaborato per scrivere un sequel.