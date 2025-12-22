Stranger Things 5 Volume 2: svelata la durata degli episodi

Ross Duffer ha svelato online la durata degli ultimi 4 episodi della serie Stranger Things, che si concluderà con la quinta stagione.

Dopo l'arrivo del Volume 1, avvenuto nell'ultima settimana di novembre, i fan stanno attendendo il 26 dicembre per assistere alle prossime puntate inedite che condurranno all'epico epilogo del racconto ambientato nella città di Hawkins.

La durata delle puntate

Il co-creatore di Stranger Things ha svelato che La scossa durerà 1 ora e 8 minuti, La fuga da Camazotz arriverà a quota 1 ora e 15 minuti, Il ponte durerà 1 ora e 6 minuti, e Il Mondo Reale stabilirà un record per lo show con le sue 2 ore e 8 minuti.

La regia del quinto episodio è stata firmata da Frank Darabont, mentre lo script è dei fratelli Duffer; Kate Trefry è autrice della sesta puntata che ha visto impegnato dietro la macchina da presa Shawn Levy, con cui i fratelli Duffer hanno co-diretto il settimo episodio, di cui sono autori.

Il Capitolo otto, infine, è stato scritto e diretto dai creatori della serie.

Cosa racconta la stagione 5

La storia dell'ultima stagione (qui potete leggere la nostra recensione del volume 1) è ambientata nell'autunno 1987. Hawkins è rimasta segnata dall'apertura dei portali e i protagonisti hanno un unico obiettivo: trovare e uccidere Vecna, che è svanito nel nulla senza poter sapere quali siano i suoi piani. A complicare la missione c'è il fatto che il governo ha messo la città in quarantena militare e ha intensificato la caccia a Undici, costringendola a nascondersi di nuovo. Con l'avvicinarsi dell'anniversario della scomparsa di Will si fa strada una paura pesante e familiare.

La battaglia finale è alle porte e con essa un'oscurità più potente e letale di qualsiasi altra situazione mai affrontata prima. Per porre fine a quest'incubo è necessario che il gruppo al completo resti unito, per l'ultima volta.

La storia ambientata a Hawkins si è attualmente interrotta con un cliffhanger legato a Will che ha gettato le basi per una svolta narrativa che potrebbe cambiare in modo importante la lotta contro Vecna.