Stranger Things 5, cos'è successo a Vickie? La verità in un dettaglio nascosto

Stranger Things si è conclusa con un gran finale che ha diviso i fan. C'è chi lo esalta, chi si commuove e chi invece storce il naso sulla conclusione riservata ai personaggi della seguitissima serie Netflix. Tra questi, un dettaglio incluso nell'epilogo finale svelerebbe la sorte riservata a Vickie, personaggio interpretato dall'attrice Amybeth McNulty che abbiamo conosciuto in coppia con Robin (Maya Hawke).

Stranger Things: Amybeth McNulty e Maya Hawke in una scena

L'epilogo di Stranger Things 5

Come rivelato nella nostra recensione del finale di Stranger Things 5, l'ottavo e ultimo episodio si conclude con un epilogo in cui viene mostrato esattamente cosa è accaduto a tutti i personaggi di Hawkins dopo la chiusura dell'ultimo portale. Ambientata il giorno del diploma, la festa riunisce tutti i personaggi principali, compresi quelli che si erano trasferiti altrove.

Tutti tranne Vickie. La studentessa interpretata da Amybeth McNulty "non solo non è presente, ma non viene menzionata da nessuno, almeno non per nome. Ma potrebbe esserci un indizio nelle parole di Robin che avrebbe rivelato dove si trova la compagna e se stiano ancora insieme" come scrive _Capitalfm.com.

Undici guida lo scontro finale contro Vecna

Che cosa è successo a Vickie nell'ultimo episodio?

Nell'ottavo e ultimo episodio di Stranger Things 5, Vickie rimane con Max al WSQK mentre Max guida Undici e Kali attraverso i ricordi di Henry a distanza. Quando la Dottoressa Kay arriva con i suoi soldati, Vickie riesce a nascondere Max dietro la porta segreta, ma vengono scoperte quando Undici viene espulsa dal Vuoto e dalla mente di Henry.

Presumibilmente, Vickie e Max vengono poi interrogate, ma non rivediamo più Vickie. E non sappiamo nemmeno se sia mai arrivata da Enzo. Tuttavia, un indizio nell'epilogo potrebbe aver suggerito che lei e Robin stiano ancora insieme, anche se la loro relazione potrebbe non essere tutta rose e fiori.

Robin e Vickie stanno ancora insieme?

Attenzione! Non proseguite nella lettura se non volete conoscere spoiler sul finale di Stranger Things

L'epilogo della serie dei fratelli Duffer si svolge 18 mesi dopo gli eventi del finale, quando Robin, Steve, Nancy e Jonathan si incontrano di ritorno a Hawkins per assistere al diploma dei loro amici e fratelli. Il gruppo promette di incontrarsi ogni mese per mantenere viva l'amicizia.

Steve vive ancora a Hawkins, Robin frequenta lo Smith College in Massachusetts, Jonathan studia regia presso la NYU e Nancy ha ottenuto un impiego al Boston Herald.

"Facciamo sì che nulla ci tenga mai separati", dice Steve, al che Robin risponde "Inclusi i partner prepotenti".

Vista l'assenza di Vickie, è probabile che il riferimento sia proprio a lei, il che lascerebbe intendere che le due ragazze stanno ancora insieme e che Vickie abbia creato problemi quando Robin le ha comunicato l'intenzione di fare ritorno a Hawkins per via di quanto accaduto. In mancanza di migliori spiegazioni, questa potrebbe essere l'ipotesi più plausibile.