Stranger Things 5, secondo gli sceneggiatori condenserà il meglio di due stagioni

Gli sceneggiatori di Stranger Things sono attualmente a lavoro sulla stagione 5 e recentemente, hanno deciso di regalare ai fan una piccola anticipazione in merito a ciò che possono aspettarsi da quello che sarà l'ultimo della serie creata dai fratelli Duffer.

Quando la quinta stagione di Stranger Things tornerà sul piccolo schermo, sarà trascorso del tempo dal cliffhanger che ha chiuso la stagione precedente. Attraverso un Tweet riportato da ScreenRant, gli sceneggiatori della serie Netflix hanno pubblicato quella che potrebbe essere definita come una breve descrizione della stagione conclusiva.

Il Tweet anticipa che la stagione finale unirà elementi della prima e della quarta stagione: "E' come se la stagione 1 e la 4 avessero avuto un bambino. E poi a quel bambino fossero stati iniettati degli steroidi". Una notizia che potrebbe comunque non sorprendere i fan della serie. I fratelli Duffer avevano dichiarato in precedenza che l'ultima stagione si sarebbe presentata ai fan come un ritorno alle origini che avrebbe chiuso il cerchio.

Il tono sarà dunque quello della prima stagione, ma andrà ad unirsi a quello della quarta. Una nuova sfida per i creatori della serie che sono pronti a dire addio ai loro personaggi. Si ritorna dunque ad Hawkins, una differenza importante con la quarta stagione le cui vicende si sono svolte in diversi luoghi, tra cui la California e la Russia.

Un salto temporale che andrà a giustificare i cambiamenti fisici degli attori darà inizio all'ultimo capitolo della serie che unirà la prima e la quarta stagione. Siete pronti a dire addio?